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邱敬斌向何博文致歉　認為有人在幕後有步驟的處理

記者陳志仁／新北報導2018/06/20 19:58
▲邱敬斌走到何博文的面前，90度深深的鞠躬道歉；何博文說，「對他個人道歉事小，但希望事情要說清楚最重要。」（圖／陳志仁攝，2018.06.20）
▲邱敬斌走到何博文的面前，90度深深的鞠躬道歉；何博文說，「對他個人道歉事小，但希望事情要說清楚最重要。」（圖／陳志仁攝，2018.06.20）

新北市政府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國捲入關說文大宿舍的疑雲，邱敬斌更點名媒體人周玉蔻、新北市議員何博文曲解他的說法，引發何博文的不滿；經多方的協調後，新北市議會議長蔣根煌裁示邱敬斌等人今（20）日到新北市議會進行專案報告。

邱敬斌、汪禮國、城鄉局副總工程師周繼祖今日到新北市議會的第三審查會（主管城鄉局業務）專案的報告，說明當天與台北市都發局官員見面的情形；邱敬斌並為日前在記者會上情緒失控摔紙的行為，及對於經過民主洗禮選出的議員失禮處，當著所有媒體並走到何博文面前90度深深鞠躬道歉，何博文起身握手說，「對他個人道歉事小，但希望事情要說清楚最重要。」

▲邱敬斌為日前在記者會上情緒失控摔紙的行為，在國民黨新北市議會黨團書記長林金結及議員蔡淑君的陪下，親自向議員何博文解釋與致歉。（圖／陳志仁攝，2018.06.20）

邱敬斌表示，他與汪禮國6月12日前往台北市政府是要祝賀好友陳建華升任都發局總工程師，並提醒晚上的生日餐敘，也聊到都市計畫的相關業務，坦承當天的確有聊到文化大學宿舍的爭議；強調自己學都市計畫，文大案是都市計畫的問題，就所學本業、從事都市計畫30年又擔任過城鄉局長的人而言，會想要去了解，但絕對沒有關說的動機，更沒有人在背後指使，坦然面對任何的調查。

邱敬斌說，都發局長林洲民與新北市政府雙方的說法不一，坦言心裡認為有人在幕後有步驟處理這件事，他也謝謝在幕後的這個人，「給我一個禮物，你用摧毀情誼的方式達到目的，卻喪失暸人性！」何博文不滿回應，個人事小、釐清事實才是最重要，若是有人在幕後指使，就是朱立倫、侯友宜在這公開的場合，也歡迎邱敬斌直接說出這個人是誰。

汪禮國指出，6月11日利用私人的時間，到台北市都發局瞭解當年他在台北市都發局擔任規畫科長任內，是否曾經手文化大學相關的公文，所以事前曾致電要談文化大學的案件，但6月12日事前的聯繫時，沒有提到文化大學的案件，主要是慶祝好友陳建華榮升都發局總工程師；周繼祖也說，當天只是陪同汪禮國去拜會都發局的老同事。

新北市議會副議長陳文治、民進黨新北市議會議會黨團總召李坤城、國民黨新北市議會黨團書記長林金結，及第三審查會召集人蔡明堂、蔡淑君、李余典、鍾宏仁、陳儀君、劉美芳、陳永福、曾換嘉、林秀惠、廖本煙、邱婷蔚、許昭興、鄭戴麗香、黃俊哲、廖筱清、陳明義及何博文等20名議員，到場聆聽邱敬斌的報告；此外，宋雨蓁則在第三審查會的外面關心。

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