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網購平台多元經營衝營收 富邦媒、夠麻吉新業務上線

鉅亨網2018/06/20 18:30
鉅亨網 / NOWnews
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網購市場競爭激烈，為了持續擴大營收規模，線上平台夠麻吉 (8472-TW) 宣布旗下旅遊住宿頻道於今 (20) 日開出國內線上即時訂房系統，主打專為台灣消費者打造的訂房平台，藉此插旗網路訂房市場大餅；富邦媒 (8454-TW) 則是強打票券業務，瞄準暑假電影商機推線上購票和訂位服務，富邦媒樂觀預估今年票券整體買氣可望成長 50% 以上。

夠麻吉此次推出的訂房系統與全台 5000 家以上飯店、精品旅宿合作，還可搭配國旅卡使用，直接面對的競爭對手是國際訂房平台 Agoda、Booking.com 等 OTA 訂房平台。

夠麻吉強調，不同於其他國際的訂房平台具備在地化全中文專屬客服、可免除跨國刷卡手續費，並搭配其他頻道提供的租車、展覽活動和樂園門票等一條龍服務，做為競爭利基，期透過越來越廣的服務和商品，持續作為全方位 O2O 吃喝玩樂的領先平台。

而富邦媒則是積極擴展多元營銷模式，旗下 momo 購物網近年耕耘票券市場，年成長率達 40% 以上，此次看好暑假觀賞電影商機，與肯驛國際旗下影城劃位平台「樂活網 freeliving」合作，提供包括新光、秀泰、喜滿客、哈拉和總督等全台共 14 家影城可於線上購票和訂位，預估今年票券整體買氣可望成長達 50% 以上。

momo 購物網近年將票券業務列為重要經營項目，除了經營一般旅遊、餐飲等實體及電子票券銷售，已將版圖拓展至玩樂及生活類別。

momo 購物網統計，今年前 5 月銷售雖旅遊和餐飲票券仍是最大宗，約占總銷售的 80%，但 SPA 美容、電影唱歌等玩樂生活票券的業績年成長率超過 30%，未來成長性可期。

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