〈貿易戰升溫〉美股可望反彈？道瓊期指一度上漲120

美國政府宣布，將對價值 500 億美元的中國進口商品，加徵關稅；美國總統川普揚言，若中方採取報復措施，他會再對 2000 億美元的中國商品，加徵 10% 關稅；如果北京當局持續祭出報復，他將「加碼」，另對 2000 億美元的中國商品徵稅。

台北時間週三晚間 6 點 23 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 120 點 (0.49%)，標普 500 期指上漲 0.33%、那斯達克期指上漲 0.32%。

市場持續關注貿易戰情勢，憂慮情緒似乎略有緩解，今 (20) 日美股盤前，指數期貨走揚，道瓊期指一度上漲 120 點。

美中貿易爭端升溫，週二美股收低，標普 500 指數收跌 11.18 點 (0.40%)，至 2762.57 點；道瓊工業指數收跌 287.26 點 (1.15%)，至 24700.21 點；那斯達克指數收跌 21.44 點 (0.28%)，至 7725.59 點。

川普稱，中國與其他國家，別想在貿易上，占美國便宜，「我們會持續採用所有能用的工具，替美國人民創造更好、更公平的貿易體制。」

中國商務部透過聲明回應，美國發動貿易戰，不僅違背市場規律，也不符合世界潮流，如果美國失去理性，中國必將強力反制。

川普的首席貿易顧問納瓦羅認為，中國低估了川普的決心，若中方繼續竊取智慧財產權、採取「掠奪式」貿易政策，美國會加徵更多關稅。