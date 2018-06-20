三大法人賣超81億元 外資近4天自台股提款525億

期貨部分，三大法人僅自營商單獨偏空，外資加碼多單 2413 口，淨部位多單來到 35168 口；投信回補空單 282 口，淨部位空單來到 26271 口；自營商減碼多單 6396 口，淨部位空單來到 5760 口，合計三大法人減碼多單 3701 口，淨部位多單為 3137 口。

台股今 (20) 日盤勢上沖下洗，靠著電子三雄台積電及大立光抗跌，加上金融股買盤湧入，指數終場小漲 23.25 點，以 10927.44 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 76.92 億元，外資自營商買超 0.64 億元，投信賣超 4.33 億元，自營商自行買超 6.6 億元，自營商避險賣超 7 億元，合計三大法人賣超 81.67 億元。外資近 4 日已賣超台股 525 億元。

外資今天賣壓持續集中在電金權值股，不過略有減輕，其中電子三雄台積電遭外資賣壓最為沉重，連續 4 天遭賣超，今日賣超張數仍超過 1 萬張，至於鴻海及大立光，雖也同樣遭外資連 4 天賣超，但是鴻海遭賣張數已減到 6000 多張，大立光僅遭賣超 5 張。

至於友達、華邦電、旺宏、仁寶、達方、亞太電、智邦、緯創、微星、晶電、光寶科、技嘉、光磊、華新科、友訊等，外資賣超張數都仍超過 2000 張。

外資對金融股賣超則略為減緩，儘管包括玉山金、兆豐金、新光金、開發金、華南金、合庫金、台新金、中信金等仍遭外資賣超，不過國泰金、富邦金、永豐金、元大金等大型金控股，外資則是已先行轉為買超。

ETF 部分，外資則是中止連續 3 天賣超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也是中止連續 3 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是中止連續 2 天買超，轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名國泰金，買超張數 9463 張，第 2 名寶成，買超張數 8703 張，第 3 名統一，買超 5080 張，第 4 名台泥，買超 4976 張，第 5 名中鴻，買超 4475 張。

外資集中市場賣超第 1 名為元大滬深 300 正 2，賣超張數 15784 張，第 2 名友達，賣超 13189 張，第 3 名華邦電，賣超 12583 張，第 4 名台積電，賣超 11339 張，第 5 名玉山金，賣超 11215 張。

法人表示，外資今日持續賣超電金權值股，顯示撐盤要角以內資為主，然而現在國際局勢一日數變，就目前來看，指數今日一度摜破季線及半年線，最後仍拉出一根長下影響，顯示外資賣壓趨於緩和，只要指數能有效守住季線，預料短線指數將維持盤整格局。