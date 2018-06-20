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開發金看好法遵商機 入股北美Simplify

中央社2018/06/20 18:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北20日電）在兆豐金控遭到美國主管機關重罰之後，法令遵循成為國內金融業最重視的議題，開發金控看到商機，將聯合其他私募股權基金投資北美Simplify Compliance。

開發金表示，Simplify Compliance業務內容包括兼具應用服務及商業資訊服務、企業經營環節，提供業務流程建議或是提供資訊諮詢。

開發金指出，這個投資決策是看好北美地區是全球最大單一市場，且在企業治理、風險及合規市場最為發達的地區，加上美國政府機構對各行業的監管日趨嚴格，企業對於法遵、合規諮詢需求日益升高，再加上全球企業治理的風險及合規市場規模亦穩定成長。

此外，Simplify Compliance應用大數據等新科技的解決方案，以系統性方式協助企業實踐合規性並降低風險成本，繼而提升營運績效。

開發金董事長張家祝表示，法遵制度的重要性，是因為這是針對組織法律風險的管理，目的在降低公司可能遭受到的法律或行政處份、財務損失及商譽損失。

張家祝指出，作好法遵工作有3個要件：首先必須要建立制度，其次是要有專業人員，而最難的就是形成文化，這都需要公司投入相當程度的成本，這些也都是將來一定可以回收的必要投資。（編輯：張均懋）1070620

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