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夾娃娃機店爆增 前5月娛樂稅超越去年全年

中央社2018/06/20 18:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北20日電）夾娃娃機店如雨後春筍般林立，商機帶來的稅收挹注驚人。財政部統計，今年前5月從夾娃娃機店課徵的娛樂稅達新台幣8688萬元，已超越去年從夾娃娃機店課徵的娛樂稅8590萬元。

從娃娃機店數變化看，民國99年底全國娃娃機店1261家，到105年成長為2356家，6年翻倍成長；106年暴增到4181家，今年前5月更達6409家高峰，呈爆炸性增長態勢，也直接顯現在稅收成長上。

娃娃機店今年前5月實徵稅額約8688萬元，已超越去年全年的8590萬元，一舉躍升娛樂稅來源第4名。

財政部表示，娛樂稅是針對娛樂場所、設施及活動所收票價或根據收費額課徵的地方稅，稅收規模每年在16億元左右，占全國實徵稅額比重其實不及1%，但是縣市鄉鎮等地方政府重要財源。

其中，高球場、KTV等娛樂場所平均消費金額與稅率較高，已蟬聯多年娛樂稅收來源前2名，占比都在2成以上；至於網咖及電動玩具店，因智慧手機、平板電腦普及與遊戲APP日益多元，在娛樂稅比重逐年降低。

另外，職業表演則因演唱會、話劇等藝文活動逐年興盛，除徵收件數大幅增加，自104年起，已成為娛樂稅前5大稅收來源之一，去年占比達8.1%。（編輯：李明宗）1070620

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