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中央社

菲北無人島建多用途設施 最快8月完工

中央社2018/06/20 18:22
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）菲律賓軍方在菲國最北端無人島興建的漁民避風所兼軍事據點，預計最快8月底就可竣工。菲國軍方表示，此一設施可加強菲國保護漁民安全及漁業資源的能力。

菲律賓北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）今天表示，軍方與巴丹群島（Batanes）地方政府共同在雅米島（Mavulis）興建的混凝土避風所，仍在持續趕工中，目前進度已達6成。

納托形容這棟避風所為「多用途設施」。

雅米島是菲律賓最北端的離島，距呂宋（Luzon）本島約288公里、距蘭嶼約98公里，面積約1.2平方公里，目前無人居住，但菲律賓、台灣及中國漁民有時會到島上休息或避風。

由於雅米島地處巴士海峽，除了可作為漁民的休息及避風場所之外，也具有重要戰略意義，它能監看外國漁船越境捕魚以及中國軍艦出入太平洋的情形。

正值南海爭議激起區內國家的海洋疆域意識之際，菲律賓積極的在管轄範圍內的無人島或海洋建置標識物，以宣示主權。

菲律賓軍方與巴丹群島地方政府3月簽署了興建避風所的備忘錄，原本規劃4月就可完工，但因工程遭遇許多挑戰，包括建築材料與施工器材的運輸延宕以及惡劣天候等，直到4月第一週才開工，進度大幅落後。

雖然如此，納托預計，避風所可望在8月底或9月上旬落成。

納托說，漁民避風所將可讓更多菲國漁民到附近海域捕魚，而這些漁民也將與屆時派輪駐的陸戰隊士兵一同保護海洋資源，加強菲律賓北方海域的情報蒐集工作。

面對菲律賓軍方在雅米島興建漁民避風所兼軍事據點，觀察人士相信，這些多用途設施不是針對台灣。（編輯：高照芬）1070620

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