菲北無人島建多用途設施 最快8月完工

（中央社記者林行健馬尼拉20日專電）菲律賓軍方在菲國最北端無人島興建的漁民避風所兼軍事據點，預計最快8月底就可竣工。菲國軍方表示，此一設施可加強菲國保護漁民安全及漁業資源的能力。

菲律賓北呂宋軍區發言人納托（Isagani Nato）今天表示，軍方與巴丹群島（Batanes）地方政府共同在雅米島（Mavulis）興建的混凝土避風所，仍在持續趕工中，目前進度已達6成。

納托形容這棟避風所為「多用途設施」。

雅米島是菲律賓最北端的離島，距呂宋（Luzon）本島約288公里、距蘭嶼約98公里，面積約1.2平方公里，目前無人居住，但菲律賓、台灣及中國漁民有時會到島上休息或避風。