台南推英語閱讀季 豬小妹故事屋搶手

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府第二官方語言專案辦公室（簡稱二官辦）將在7月舉辦英語閱讀季活動，部分內容尚未公開，傳出子活動「粉紅豬小妹故事屋」有超過3000人報名，今天趕快公告活動內容。

台南市二官辦副主任田玲瑚受訪時表示，自從對外宣布今年的英語閱讀季由「粉紅豬小妹」（Peppa Pig佩佩豬）、及擁百萬網頁粉絲的阿滴、滴妹，擔任活動代言人及推廣大使之後，民眾洽詢電話不斷。因相關活動訊息還未正式公布，線上報名系統已湧入大量報名者，讓承辦感到困惑。

田玲瑚表示，打聽之後發現，是神通廣大的媽媽們為了幫孩子安排暑期活動，自行透過搜尋網站找到線上報名系統，並透過通訊軟體群組瘋傳，至今已有超過3000人報名。