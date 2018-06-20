業者自稱台商尋地指定窗口 海基會：不實廣告

（中央社記者繆宗翰台北20日電）豐禾公司刊登廣告，自稱是海基會指定窗口，遭公交會開罰。海基會發言人管安露下午表示，海基會未經政府授權不會與私人企業產生合作關係，企業切勿以不實廣告造成誤解及觸法。

公平交易委員會今天公告，豐禾地產開發股份有限公司於去年5、6月起在臉書（Facebook）社團刊登廣告，自稱是海峽交流基金會找尋工業地、廠房及各種房地產的指定窗口。經調查發現與事實不符，依法開罰新台幣10萬元罰鍰。

海基會副秘書長管安露下午接受中央社記者採訪時強調，海基會受政府委託行使公權力，未經授權不會與私人企業產生合作關係。企業切勿以不實廣告造成誤解。鑑於公平會已經開罰，海基會暫時不會對豐禾採取進一步法律行動。