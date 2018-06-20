今日人物》影／人美心更美　楊季蓁響應偏鄉美學教育

大葉大學設計暨藝術學院榮獲教育部美感體驗計畫獎助，推動藝術與美學教育向下扎根。視覺傳達設計學系大二生楊季蓁跟隨蕭媛之老師到台中東勢的新成國小，教小朋友用養樂多罐做動物雕塑，楊季蓁也抱著吉他到小學，自彈自唱「快樂天堂」與「小手拉大手」。

楊季蓁表示，剛開始會擔心小朋友怕生，沒辦法融入活動，但實際跟小朋友接觸後，發現小孩很好相處，而且童言童語很可愛，有小朋友主動問她叫什麼名字、在哪裡念書，還有小朋友對她說「我跟蠟筆小新一樣喜歡漂亮大姊姊喔」。

楊季蓁指出，這次到新成國小服務，上課對象包含一到六年級學生，約20人。蕭媛之老師設計的課程是「彩繪雕塑捏捏樂～塑造生命力」，帶領小朋友從畫草圖開始，用養樂多罐、鋁線、麻線、紙膠、公仔土做動物雕塑，再用顏料上色。活動開場跟中場休息後的開場由她吉他表演，她選了「快樂天堂」跟「小手拉大手」兩首溫暖的歌曲，希望能把歡樂帶給小朋友。



▲大葉大學視傳系大二生楊季蓁響應偏鄉美學教育，希望發揮大學生的能量回饋偏鄉，楊季蓁教小朋友做雕塑，深受小朋友歡迎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

活動最後也教小朋友如何幫自己的美勞作品拍照，並邀請小朋友上台介紹作品跟分享心得，老師問小朋友最喜歡今天哪個活動，很多小朋友都說全部都喜歡，讓她覺得很有成就感。很開心有機會到小學服務，7月她也會隨蕭媛之老師到南投的國小帶美學課程。

蕭媛之則說，偏鄉與小規模學校的學習資源相對少，有些學校甚至沒有專職的藝文科老師，設藝學院「大手牽小手。藝起來走走」美感體驗計畫一方面把學習資源帶進偏鄉，另一方面讓大學生走進偏鄉小學，透過繪畫與美勞實作，帶領小朋友培養創意。



▲大葉大學視傳系大二生楊季蓁響應偏鄉美學教育，希望發揮大學生的能量回饋偏鄉，楊季蓁教小朋友做雕塑，深受小朋友歡迎。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

蕭媛之表示，楊季蓁同學雖然才大二，但她人美心更美，得知有傳愛到偏鄉的公益行動後，就自告奮勇要幫忙，她不只是協助引導小朋友做勞作，更利用課餘時間練習吉他彈唱，現場帶給小朋友許多驚喜。