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〈鉅亨觀點〉先垂直後水平 奇力新力拚全球電感龍頭

鉅亨網2018/06/20 18:33
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一如外界預期，國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 今 (20) 日宣布換股併購同業美桀(5255-TW)，從去年併購磁性元件廠飛磁，到今年陸續併購美磊及美桀，奇力新完成先垂直後水平的併購動作，不僅成為全球最大一體成型功率電感廠，就整體電感來看，奇力新明年也有機會擠入全球前 3 大。

就目前被動元件相關零組件，比起 MLCC 及晶片電阻，電感知名度相對低了許多，但是因為電子產品有越來越多高頻應用，尤其是 5G 時代，更是高頻時代的重要里程碑，對電感需求只會有增無減，因此奇力新先從整合上游原料開始，經過一年後，一口氣在今年內完成 2 家電感同業的整併，也說明奇力新之前的整合已經有所成效。

值得注意的是，在國巨集團旗下的轉投資公司當中，包括凱美 (5317-TW) 及智寶 (2375-TW) 都是由專業經理人擔任董事長及總經理，唯有奇力新，仍是由陳泰銘親自擔任董事長，也透露陳泰銘對奇力新的布局發展，還是有一定程度的關心。

奇力新目前旗下的飛磁，具有高頻、高 DC 值、低耗損、高 EMI 等技術優勢，加上奇力新的微型化技術，另外還有設備自製能力，現在合併美桀之後，光是一體成型功率電感就可衝高到 7.8 億顆，成為全球產能第 1 名，再搭配國巨的 MLCC、晶片電阻及天線等產品，被動元件的市場版圖，也將重新被改寫，不管是對客戶或是對同業，台灣被動元件廠也將可取得產業發話權。

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