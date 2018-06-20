〈鉅亨觀點〉先垂直後水平 奇力新力拚全球電感龍頭

一如外界預期，國巨 (2327-TW) 集團旗下電感廠奇力新 (2456-TW) 今 (20) 日宣布換股併購同業美桀(5255-TW)，從去年併購磁性元件廠飛磁，到今年陸續併購美磊及美桀，奇力新完成先垂直後水平的併購動作，不僅成為全球最大一體成型功率電感廠，就整體電感來看，奇力新明年也有機會擠入全球前 3 大。

就目前被動元件相關零組件，比起 MLCC 及晶片電阻，電感知名度相對低了許多，但是因為電子產品有越來越多高頻應用，尤其是 5G 時代，更是高頻時代的重要里程碑，對電感需求只會有增無減，因此奇力新先從整合上游原料開始，經過一年後，一口氣在今年內完成 2 家電感同業的整併，也說明奇力新之前的整合已經有所成效。