高增月助街友就業 募集捷運卡與手機

（中央社記者陳朝福高雄20日電）街友踏出第一步進入職場的第一個月仍會遭遇生活費和交通工具等難題，輔導街友就業服務的高增月設想周到，今天為街友募集捷運卡與手機，將街友的事當作自己的事。

高雄市勞工局訓練就業中心委託高雄市方舟就業服務協會辦理街友就業服務計畫，而方舟總幹事王姿琦在執行計畫過程中發現，街友進入職場後，最大的困難在於初入職場的第一、二個月，因還沒領到薪水，或者是剛領到薪水後必須先償還過去的借款，導致在就業初期仍處於負債狀態，常常又撤離職場回到街頭。

另外，就業服務員在提供工作機會時，街友也會因缺乏交通工具，或者又因沒有電話作為聯絡方式，導致公司主管找不到人及無法交辦工作等狀況。