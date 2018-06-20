73歲李春實好學不倦 拿碩士想再拚博士

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市民李春實以高齡73歲，取得開南大學商學院碩士，日前獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦今天在市政會議中表揚他奮發不輟的精神，鼓勵桃園市民活到老學到老。

桃園市八德區大宏里前里長李春實，日前以73歲高齡取得開南大學商學院碩士，獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦今天也在市政會議頒發獎牌表揚。

李春實今天受訪表示，自幼與家人定居於新北金山，憑藉著優異成績更在初中畢業時考上基隆中學，無奈家貧只能選擇到修車廠當學徒。李春實說，當時每到放學時間就會躲在修車廠角落，擔心被經過的同學發現，自己只能為不幸失學的生活哭泣。