冒截肢風險不丹奪冠 陳彥博：要跑到不能跑

（中央社記者李晉緯台北20日電）台灣好手陳彥博1日在不丹高山超馬賽，忍著腳跟大片破皮的痛楚、冒著可能因為感染必須截肢的風險，咬牙跑完全程並成功拿下冠軍，他今天表示，未來仍會「跑到不能跑為止」。

陳彥博這次花費6天5夜，挑戰賽道設在喜馬拉雅山區山谷間，海拔最低1200公尺、最高3600公尺，全程200公里的不丹高山超馬賽。今天他帶著冠軍獎盃和此次參賽的「紀念品」腳皮，在台北與粉絲分享這次賽事的點滴。

在跑完前4天賽事後，陳彥博雙腳的腳跟都因為起水泡破皮，回憶當時的情況，他說：「比賽中我根本不敢停下來，因為我想贏得冠軍」。直到進到終點才接受醫生治療，在一次次清創後，隔天包紮好傷口，就繼續剩餘的賽程。