看到前中華隊隊友太興奮 廖任磊投2保送

桃猿隊3局下靠著保送與余德龍安打，先馳得點，4局下再用4支安打，攻下3分，第6、8局再追加3分，終場以7比5贏球。

談到桃猿隊與在日本遇到打者的不同之處，廖任磊認為，相較於在日本遇到的二、三軍或獨立聯盟的選手，桃猿隊打者比較有力，比較跟得上直球速度。

桃猿隊先發投手林樺慶此役投5局無失分封鎖巨人隊打線，僅被敲出2支安打，還2度牽制成功，阻斷巨人攻勢，巨人隊6局上才靠著陽春砲，打破鴨蛋，後續趁著桃猿牛棚不穩再追4分，但仍無力扳平戰局。

王柏融過去連續2年繳出4成打擊率，吸引日職球隊關注，也讓江藤智深感興趣，賽後開玩笑地說：「想說王柏融今天能不能一起來打，他也想看。」（編輯：張芷瑄）1070620