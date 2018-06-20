台灣UFC第一人 李俊翰7日將代表台灣出征

有許多人看過體育台轉播的UFC賽事，或是在現場看過綜合格鬥比賽，但是卻不知道有一位台灣的格鬥勇士，曾踏入世界最高水平的格鬥鐵籠，挑戰著與常人所不同的人生！
「Rocky」李俊翰，也有人稱他為「台灣UFC第一人」。因為接觸格鬥後，人生開始有了變化；現在長年在峇厘島訓練，也輾轉挑戰世界各地不同層級的賽事，最終踏入這夢想的UFC舞台。
在今年2月的小巨蛋RFC格鬥賽中，降伏了來自日本的今村豊，為他睽違五年的回台之戰打開了最佳的序章！即將在7月份開戰的「RFC 猛龍過江 職業技擊爭霸戰」，即將迎來的挑戰者，是來自菲律賓的拳擊高手，也可能是Rocky生涯面臨實力最強的對手。
菲律賓的拳擊運動，在8個級別的世界拳王 Manny Pacquiao（帕奎奧）的帶領之下，早已經是全民運動，而格鬥運動員的數量更是台灣的數十倍，其中Rex de Lara瑞克斯，就是最頂尖的格鬥好手之一。
Rex De Lara（瑞克斯） 在13歲就開始訓練拳擊，曾獲得拳擊、泰拳、武術散打等多項冠軍的頭銜，在轉戰綜合格鬥後，於2011~2013年URCC蟬聯雛量級冠軍的腰帶，目前累積11勝6敗，超過半數以上的勝利都是以KO贏得比賽，他可能會是Rocky生涯面臨最有經驗，拳擊實力最好的對手！
擁有巴西柔術咖啡帶的Rocky，地面戰鬥是他的優勢，而Rex則是以站立打擊見長，雖然兩位選手技術都非常全面，但關鍵在於是否能成功執行戰略以及比賽節奏的控制。
李俊翰表示：「能再度登上RFC猛龍過江的擂台，非常的興奮，不論對手有多厲害，儘管放馬過來，我們7月7號，鐵籠內見分曉。」