NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈姚聯榜油畫展　光影與色彩的相遇巷弄長照站揭牌　促進長者活動共餐凱擘大寬頻500M只要$799
運動

台灣UFC第一人 李俊翰7日將代表台灣出征

體育中心／綜合報導2018/06/20 18:42
▲李俊翰是台灣UFC第一人。（圖／RFC猛龍過江提供）
▲李俊翰是台灣UFC第一人。（圖／RFC猛龍過江提供）

有許多人看過體育台轉播的UFC賽事，或是在現場看過綜合格鬥比賽，但是卻不知道有一位台灣的格鬥勇士，曾踏入世界最高水平的格鬥鐵籠，挑戰著與常人所不同的人生！

「Rocky」李俊翰，也有人稱他為「台灣UFC第一人」。因為接觸格鬥後，人生開始有了變化；現在長年在峇厘島訓練，也輾轉挑戰世界各地不同層級的賽事，最終踏入這夢想的UFC舞台。

在今年2月的小巨蛋RFC格鬥賽中，降伏了來自日本的今村豊，為他睽違五年的回台之戰打開了最佳的序章！即將在7月份開戰的「RFC 猛龍過江 職業技擊爭霸戰」，即將迎來的挑戰者，是來自菲律賓的拳擊高手，也可能是Rocky生涯面臨實力最強的對手。

菲律賓的拳擊運動，在8個級別的世界拳王 Manny Pacquiao（帕奎奧）的帶領之下，早已經是全民運動，而格鬥運動員的數量更是台灣的數十倍，其中Rex de Lara瑞克斯，就是最頂尖的格鬥好手之一。

Rex De Lara（瑞克斯） 在13歲就開始訓練拳擊，曾獲得拳擊、泰拳、武術散打等多項冠軍的頭銜，在轉戰綜合格鬥後，於2011~2013年URCC蟬聯雛量級冠軍的腰帶，目前累積11勝6敗，超過半數以上的勝利都是以KO贏得比賽，他可能會是Rocky生涯面臨最有經驗，拳擊實力最好的對手！

擁有巴西柔術咖啡帶的Rocky，地面戰鬥是他的優勢，而Rex則是以站立打擊見長，雖然兩位選手技術都非常全面，但關鍵在於是否能成功執行戰略以及比賽節奏的控制。

李俊翰表示：「能再度登上RFC猛龍過江的擂台，非常的興奮，不論對手有多厲害，儘管放馬過來，我們7月7號，鐵籠內見分曉。」

關鍵字體育台灣格鬥李俊翰ufc
李智凱：這只是開始，我將翻轉世界櫻木花道回來了　灌籃高手聯名籃球

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan