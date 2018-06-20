台灣UFC第一人 李俊翰7日將代表台灣出征

有許多人看過體育台轉播的UFC賽事，或是在現場看過綜合格鬥比賽，但是卻不知道有一位台灣的格鬥勇士，曾踏入世界最高水平的格鬥鐵籠，挑戰著與常人所不同的人生！

「Rocky」李俊翰，也有人稱他為「台灣UFC第一人」。因為接觸格鬥後，人生開始有了變化；現在長年在峇厘島訓練，也輾轉挑戰世界各地不同層級的賽事，最終踏入這夢想的UFC舞台。

在今年2月的小巨蛋RFC格鬥賽中，降伏了來自日本的今村豊，為他睽違五年的回台之戰打開了最佳的序章！即將在7月份開戰的「RFC 猛龍過江 職業技擊爭霸戰」，即將迎來的挑戰者，是來自菲律賓的拳擊高手，也可能是Rocky生涯面臨實力最強的對手。