NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚聯榜油畫展　光影與色彩的相遇巷弄長照站揭牌　促進長者活動共餐凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

補助6月斷炊 成大布吉納法索學生待補助

中央社2018/06/20 18:36
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者張榮祥台南20日電）布吉納法索和中華民國5月斷交，成功大學15名布吉納法索學生中，1人今年從大學部畢業，確定返鄉，6人可領取成大優秀獎學金，其他8人有待成大補助。

成大今天發布新聞稿指出，成大布吉納法索學生有15人，其中3人領取成大優秀獎學金，12人領取外交部台灣獎學金，但領取外交部獎學金的學生，只補助到6月就得面臨斷炊。

成大人員表示，12位名領取外交部台灣獎學金的學生中，1人今年從大學部畢業，確定返鄉，3人考取成大研究所，可領取成大優秀獎學金，還有8人有待成大補助，成大也正在想法子，留下優秀的學生。

今年從成大土木系畢業、且考上成大研究所的布吉納法索學生柯彥甫，因可領取成大優秀獎學金，不必苦於求學經費。他說：「我喜歡台灣，很習慣台灣的生活，也在這裡結交了很多朋友，很難過我的國家與台灣斷交，但政治歸政治，我要在台灣繼續攻讀研究所，不會轉去中國或其他國家」。

柯彥甫5年前領取外交部台灣獎學金到成大就讀，他對兩國斷交，深感遺憾的表示，台灣的布吉納法索學生將會大大減少，也沒有大使館，他的內心覺得很寂寞。

成大國際長黃悅民則說，一日成大人，終身成大人，校方對學生的關懷是不分國籍的。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070620

高增月助街友就業 募集捷...新台幣升1.6分終止連8貶...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan