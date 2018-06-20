補助6月斷炊 成大布吉納法索學生待補助

成大人員表示，12位名領取外交部台灣獎學金的學生中，1人今年從大學部畢業，確定返鄉，3人考取成大研究所，可領取成大優秀獎學金，還有8人有待成大補助，成大也正在想法子，留下優秀的學生。

成大今天發布新聞稿指出，成大布吉納法索學生有15人，其中3人領取成大優秀獎學金，12人領取外交部台灣獎學金，但領取外交部獎學金的學生，只補助到6月就得面臨斷炊。

（中央社記者張榮祥台南20日電）布吉納法索和中華民國5月斷交，成功大學15名布吉納法索學生中，1人今年從大學部畢業，確定返鄉，6人可領取成大優秀獎學金，其他8人有待成大補助。

今年從成大土木系畢業、且考上成大研究所的布吉納法索學生柯彥甫，因可領取成大優秀獎學金，不必苦於求學經費。他說：「我喜歡台灣，很習慣台灣的生活，也在這裡結交了很多朋友，很難過我的國家與台灣斷交，但政治歸政治，我要在台灣繼續攻讀研究所，不會轉去中國或其他國家」。

柯彥甫5年前領取外交部台灣獎學金到成大就讀，他對兩國斷交，深感遺憾的表示，台灣的布吉納法索學生將會大大減少，也沒有大使館，他的內心覺得很寂寞。

成大國際長黃悅民則說，一日成大人，終身成大人，校方對學生的關懷是不分國籍的。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070620