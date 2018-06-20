影／彰化榮家推彼拉提斯運動　痠痛不纏身

中彰榮譽國民之家與臺灣體育運動大學合作，從六月開始每周一、三、五下午於同心館進行「彼拉提斯運動對高齡衰弱與憂鬱徵狀影響之創新服務」，為期兩個月。皮拉提斯主要的目的是鍛鍊核心肌群，幫助骨盆回正、矯正不良的姿勢，改善腰背疼痛和肩頸僵硬等狀況，同時加強身體的肌力與平衡，避免運動傷害。

彰化榮家家主任王正表示，瑜珈跟皮拉提斯最大的不同在於練習方式，瑜珈屬於較靜態，成功做了一個動作後，運用力量和肌肉，保持一定頻率的呼吸。跟瑜珈對比，皮拉提斯為動態，注重於運用身體的肌肉做姿勢的過程，加強核心、整合身體的骨骼。這樣的運動可以讓長者維持肌力，結實、延展肌肉，調節情緒及促進平衡及協調能力，壓力紓解，提升長者的生活自理能力及生活品質。



▲彰化榮家推廣彼拉提斯運動，訓練長者的全身肌肉力量，改善長者衰弱、憂鬱的體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

彰化榮家保健組護理師黃學成表示，平常長者的團體活動較少運用彼拉提斯介入，希望藉由彼拉提斯系列運動介入服務課程，改善榮家衰弱、憂鬱長者的體能、肌力及精神功能。



▲彰化榮家推廣彼拉提斯運動，訓練長者的全身肌肉力量，改善長者衰弱、憂鬱的體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

黃學成指出，彼拉提斯運動訓練配合呼吸節奏鼻吸氣嘴吐氣，誘發長者的核心肌群用力，再搭配簡單的道具，訓練長者的全身肌肉力量，可維持及恢復柔軟度，預防及延緩平衡與協調性退化，增進動作控制及表現。



▲彰化榮家推廣彼拉提斯運動，訓練長者的全身肌肉力量，改善長者衰弱、憂鬱的體能。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

黃學成說，彼拉提斯有助建立身體內的力量，能夠平坦小腹、雕塑身材，適合想要減少贅肉，減緩肌肉拉傷的妳，團體上課可擴大社交及友誼，帶領活動的老師以親切活潑及一對一指導的模式，讓長者輕鬆易學，而且也感到非常有趣，可以運動到全身筋骨，又可以三五朋友相約一起運動感覺很棒。