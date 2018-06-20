侯友宜力邀　林鴻池首肯擔任競總總幹事

國民黨新北市長參選人侯友宜今（20）日參與板橋區的里長座談，在介紹前立委林鴻池時特別表示，林鴻池雖然「退出江湖」，但是推崇他的性格「敦厚謙和」，「不可以歸隱山林」，經過多次拜訪終獲首肯，將擔任競選總部的總幹事。

林鴻池受訪時指出，侯友宜在3、4周前找他，當時他也不清楚要做什麼，心想可能是侯友宜要參選新北市長，所以禮貌性的拜訪；沒想到侯友宜闡述競選的理念，並力邀他擔任競選總幹事；但他一時之間沒有心理的準備，希望給2天的時間考慮再答覆。

林鴻池說，經過2天的思索，認為侯友宜是很有正義感及愛心的人，過去擔任警察出生入死，雖然他以前和侯只是公務上的往來；但可體會到侯友宜是一位願意為民眾出生入死、愛這片土地的人，如果有機會擔任新北市長，會用盡心力照顧這片土地上的人民。