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2018台北國際食品展 農委會穩產銷拚增值

中央社2018/06/20 18:43
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）「2018台北國際食品展覽會」27日開展到30日，農委會的「台灣館」同步在南港展覽館登場，主題為「饗．台灣」，包括92家特色農產加工品的廠商參展，盼穩定產銷、提升附加價值。

農委會今天舉辦「2018台北國際食品展覽會台灣館展前」記者會，農委會副主委李退之表示，這次精選92家國內優質廠商參展，鼓勵強化開發特色農產品。

他說明，針對參展廠商，農委會舉辦「食大魅力」產品徵選活動，就台灣特色主題、技術創新、包裝設計、發展潛力、營養健康及美味等面向，從192項報名參賽產品中，兩階段評選出評審團大獎、食在美味獎、食在創新獎、食在潛力獎、食在設計獎等10項產品。

得獎產品包含台灣果乾、烏魚子、石斑魚、花茶、健康飲品及米加工製品等。

榮獲「評審團大獎」的興榮碾米工廠所製「粗味鮮果乾」，業者張紋菁告訴中央社記者，不只新開發出適合單品品味的柿子乾、可以入茶的柑橘乾，還跟契作面積總計10公頃的果農合作研發香蕉果乾，以及香蕉芭樂雙口味的果乾產品。

她並說，相對於香蕉屢傳產銷失衡，增加加工產品生產占比，可以幫農民解決生產過盛的香蕉，對農產加工業者來說，因加工品的附加價值較穩定、較高，也已開發出內、外銷市場，有利於整體農產的產銷穩定。農委會副主委陳吉仲也表示，芒果加工增至3成，有利產銷穩定，目前香蕉加工僅占5%，要再提升。

獲頒「食在設計獎」的蕈優生物科技股份有限公司專案經理楊詠晴指出，獲獎的白木耳飲品「雪見玉露潤紅美人禮盒」，就是用台灣原生種的白木耳加工製成，生鮮的白木耳特有玉蘭花香，為最大特色，目前生鮮品占營收的8成，加工飲品占2成，後者可提高利潤、開發多元產品的附加價值。（編輯：張芷瑄）1070620

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