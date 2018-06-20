台中空污議題 林佳龍盧秀燕各自表述

民進黨籍台中市議員曾朝榮、江肇國、翁美春、邱素貞及劉淑蘭等人在市政總質詢中要求林佳龍針對台中市空污改善成果及就任以來的政績詳加說明，江肇國更表示，有人擔任多屆立委，很少擔心空污，現在要參選，才主張中電北送，今天台中市空氣品質也未達紫色等級。

國民黨台中市長參選人盧秀燕今天接受蘋果日報「八方聊天室」專訪時指稱，近年來台中成為全國空氣最糟的地方，今天全台空氣良好，但台中卻是「非常不健康」的紫色警報，還說中火一年常態火力全開，她主張停止中電北送。

（中央社記者郝雪卿台中20日電）空污問題全民關注，台中市長林佳龍今天在市議會備詢時指出，台中火力發電廠「火力全開」，其實是在103年時，不是現在，而且空污問題正逐漸改善，並非惡化。

曾朝榮表示，中火的燃煤許可量從107年開始強制降到1600萬噸，且台中市的空氣品質已經從100年時PM2.5（細懸浮微粒）每立方公尺34.7微克，降到去年的20.2微克，這些資料都可以在網路上查到。

林佳龍答詢時表示，有參選人有經常性說謊的習慣，且一而再再而三說謊，主要有3個錯誤，包括中火火力全開是在國民黨執政時的103年，而不是現在；台中市的空氣品質正在逐漸改善，而非惡化中；參選人「角色錯亂」沒有扮演好立委角色，督促中央政府改善空污，卻反過來批評市府。

林佳龍強調，參選人因為無知說錯話可以原諒，但是已經告知正確資訊，仍一而再、再而三說謊，不僅抹殺市府團隊努力，也抹黑台中市和市民，他不能接受，也請大家幫忙使正確資訊讓更多人知道。

對此，盧秀燕服務處回應指出，林佳龍對台中空污視而不見，對市民被空污殘害充耳不聞，如此不肯誠實面對空污嚴重問題，更不努力改善，真是市民的悲哀。既然林佳龍也認同盧秀燕喊出的「中電中用」，理應減少燃煤發電機組，卻又在去年讓中火機組展延換照，無異自打嘴巴。（編輯：施燕飛）1070620