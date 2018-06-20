豪雨農損 梓官蔬菜專業區泡水

（中央社記者王淑芬高雄20日電）接連豪雨造成蔬菜產地積水，農民搶收減少農損，使得高雄市傳統市場的貨源尚稱充足，價格也算持平，甚至苦瓜賣到3顆50元的低價；不過梓官蔬菜專區已成水塘，預期菜價要漲了。

這波鋒面給高雄市帶來豐沛的雨量，山區24小時的累計降雨量一度飆破300毫米，平地鼓山、燕巢區也破250毫米。

為免蔬菜泡水，產地農民多提早採收，但也有農民觀望，高雄市梓官農會供銷部主任蔣進?說，今天以前梓官區未採收的蔬菜，應該都已經泡水了。

實際走訪梓官蔬菜專業區，果然一畦畦的菜圃遠看彷彿都成了漁塭、水塘，只有零星的葉菜漂浮。