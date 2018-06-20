開發金將法遵列為企業文化 擬投資北美法遵及合規諮詢

張家祝表示，做好法遵工作有三個重要的條件，首先要建立制度，其次是要有專業人員，最難的就是形成文化，這都需要公司投入相當程度的成本，但這些都是將來一定可以回收的必要投資，而重視法遵已是開發金控的企業文化標竿。

開發金控去 (2017) 年開始，就與台灣金融研訓院合作，為全台各地的法遵人員展開專業課程培訓，目的為加強法令遵循單位所屬人員的專業。

開發金控對法遵的重視，除落實在對內制度，更延續到投資層面，張家祝表示，開發金控將聯合其他著名私募股權基金共同投資北美 Simplify Compliance Holdings LLC，該公司業務主要著重商業資訊服務、法令遵循及合規 (compliance) 諮詢服務領域。

開發金控進一步表示，這個投資決策是看好北美地區為全球最大單一市場，而北美是在企業治理、風險及合規市場最為發達的地區，以及美國政府機構對各行業的監管日趨嚴格，企業對於法遵、合規諮詢需求日益升高；加上全球企業治理的風險及合規市場規模亦穩定成長，看好此商機，因此決議投資。

有關法遵制度的建立，開發金控法遵長詹德恩表示，公司法遵人員應瞭解內外部相關法規、金融商品與業務，以利辨識法令遵循風險。因此去年開始在台北及高雄兩地，與台灣金融研訓院合作，培訓公司內部法遵人員，目的在於強化員工之守法意識，並維護企業形象，以及降低金融機構經營風險與責任。

研訓院指出，透過與開發金控舉辦「我國金控公司及銀行業法令遵循制度現況及人才需求配置」研討會邀請專家學者就管理面、法律面及人力資源面分享其專業見解與最新資訊，以提供各界與會人士交流及主管機關施政的參考。