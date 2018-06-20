不怕鴻海FII跌得鼻青臉腫 上海南僑今送件申請A股

儘管鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 在上海 A 股掛牌以來，股價表現不如預期，但南僑 (1702-TW) 持股達 96.15% 的南僑食品集團 (上海) 股份有限公司，則在今 (20) 日向中國證監會遞交 A 股上市申請文件，此送件日期較原市場預估的第 3 季還早。南僑目標希望南僑食品集團 (上海) 最快能於 2019 年掛牌交易。

南僑食品集團 (上海) 主要控有南僑在中國大陸的冷凍麵糰、油脂等生產事業，目前股本人民幣 3.6 億元，目前南僑持有 96.15% 的股權。