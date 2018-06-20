NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚聯榜油畫展　光影與色彩的相遇巷弄長照站揭牌　促進長者活動共餐凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

不怕鴻海FII跌得鼻青臉腫 上海南僑今送件申請A股

鉅亨網2018/06/20 18:55
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

儘管鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 在上海 A 股掛牌以來，股價表現不如預期，但南僑 (1702-TW) 持股達 96.15% 的南僑食品集團 (上海) 股份有限公司，則在今 (20) 日向中國證監會遞交 A 股上市申請文件，此送件日期較原市場預估的第 3 季還早。南僑目標希望南僑食品集團 (上海) 最快能於 2019 年掛牌交易。

南僑食品集團 (上海) 主要控有南僑在中國大陸的冷凍麵糰、油脂等生產事業，目前股本人民幣 3.6 億元，目前南僑持有 96.15% 的股權。

南僑今日也公告 5 月自結數字，稅後純益 6095 萬元，月減 43%，年減 25% 單月每股純益 0.25 元；累計前 5 月稅後純益 3.9 億元，年增 3%，每股純益為 1.57 元。南僑指出，5 月獲利下滑，是因大陸油脂事業因人民幣貶值產生匯兌評價損失 1400 萬元等因素造成，

南僑 5 月營收 15.78 億元，月增 6.68%，年增 14.11%，累計 1-5 月營收為 73.22 億元，較去年同期成長 12.27%。其中大陸食品事業營收累計成長 25% 表現最佳。就南僑近年營運模式及營收走勢來看，第 2 季營收將優於第 1 季表現。

南僑去年下半年中國大陸 3 個新廠陸續投入生產，雖然增加固定成本，但由於業績成長強勁，增加的營收已足以吸收固定成本, 使今年南僑利潤較去年成長。

南僑去年稅後純益 9.93 億元，每股純益 4.01 元，股東會已通過去年盈餘每股將配發現金股利 2.7 元，將在 7 月 12 日除息交易。

南僑日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字南僑headline
〈聯想拚市佔〉將推整合三大...〈亞太電股東會〉電信業鎖定...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan