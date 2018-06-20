中藥養生與新生／科中添加澱粉會發胖？破除五大迷思！

長久以來，關於科中和水煎藥孰優孰劣的討論已有許多，有些人甚至直言：「簡單的病吃科中、複雜的病喝水煎藥」、「急症用水煎藥、保養用科中」。然而，用藥選擇果真如此單純嗎？科中跟水煎藥到底差別是什麼？

究竟新的科中與傳統水煎中藥有何不同？該如何選擇？有傳言科學中藥裡會添加賦形劑、澱粉，愈吃愈危害健康、甚至還會發胖？這些說法正確嗎？就由專家破除科學中藥的五大迷思吧！

科學濃縮中藥（以下簡稱科中）技術從日本引進台灣逾70年，但仍有許多民眾不了解它的製程，覺得其療效比傳統水煎藥差。

據了解，科中是由藥廠將各種中藥配方，用大型鍋爐煎煮後加以濃縮、再添加一定比例的生藥粉末、乳糖、澱粉、纖維素等賦形劑，再經烘乾等程序，使其變成粉狀或錠劑。

順天堂總經理莊武璋解釋科中的生產過程：「家裡煎煮中藥是用一個鍋子煎煮，而濃縮中藥像放大版，可能是三噸而非三公升，煎煮後再濃縮萃取和乾燥造粒，其中濃縮中藥跟水煎藥，就像奶粉與牛奶，牛奶噴霧乾燥變奶粉，所以科中有效還是水煎藥有效……那牛奶跟奶粉怎麼分？」

莊武璋進一步說明，其實科中與水煎藥的療效相當，但兩者為何有差異？是由於科中需按造政府標準製作，做出來的中藥像成衣，頂多分S、M、L；但水煎藥是醫生根據個人的病症、高矮胖瘦來隨症加減用藥，彷彿針對不同體型的人量身訂做衣服，所以有些人才會覺得水煎藥療效較好。

他補充，因為科中與水煎藥的劑量不同，按健保給付規定的科中，若換算成原本的中藥材，大概30克到40克，但醫生開的水煎藥藥材可能60克以上、甚至中國大陸都有人開到4、500克，所以兩者的比較基礎不同。

莊武璋笑說：「你牛奶保存不方便，但奶粉買一罐到哪都能使用，一個是白、一個是黑，我這樣形容比較貼切。」科中就像奶粉，使用較方便。另外，科中的藥材基原、品質都受GMP(優良藥品製造標準)把關，所以它的品質也較水煎藥穩定。



▲水煎藥的優點是醫師能隨症加減藥，但缺點是攜帶不便、煎煮時間長。（圖取自pixabay）

然而，科中和水煎藥的療效，究竟何者較好？

中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全表示，科中的優點是攜帶方便、費用便宜，缺點是醫師開立處方只能加藥、不能減藥；而水煎藥的優點是能及時對病症加減藥材，達到「個別化醫療」的需求，缺點是沒健保給付、藥價較貴，以及煎煮時間長、味道難聞。

從醫師的角度來看，陳旺全不覺得科中就一定差、水煎藥就一定好，他認為應配合病人身體狀況跟需求調整，給予適合種類治療。



▲中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全表示，不管是科中或水煎藥，都應配合病人身體狀況跟需求調整，給予適合種類治療。（圖／記者李依頻攝）

二、科中加賦形劑不好？

莊武璋說，有些人會有迷思，覺得科中加賦形劑、加澱粉不好，但西藥也添加賦形劑。許多人覺得西藥吃賦形劑沒問題，但中藥加賦形劑就是罪惡，這是製藥觀念有錯誤。

他解釋，中藥添加賦形劑是為了讓藥品更穩定、更安全、更方便保存與服用、不會發霉，加上中藥能添加的賦形劑有被限定，常見的賦形劑是玉米澱粉、乳糖或藥材粉末，這些賦形劑也比西藥添加的天然。

陳旺全則指出，但科中添加太多賦形劑，也怕它效用減低；此外，有些科中不希望太黏稠、希望膨鬆，但有些膨鬆製劑會影響腸胃，所以他建議政府應嚴格把關科中的賦形劑比例，並要求標示清楚添加何種賦形劑，保障用藥安全。

三、科中亂摻西藥？

由於科中常是藥粉或藥錠，民眾也會擔心裡頭是否可能摻雜對人體有害的西藥？



▲台灣法規規定，中藥不能摻雜西藥。（圖取自pexels）

莊武璋澄清，按照台灣政府規定，科中絕對不能添加西藥，無論是藥廠、中藥行或中醫師都不能在科中加西藥，除非它是非法診所。

陳旺全補充，有些民眾去中國大陸或日本買的藥，就有可能會摻西藥，這是因國情和法規不同，目前在中國大陸或日本加西藥是合法的。

此外，陳旺全提醒，過去衛生主管機關查緝的案例顯示，中藥摻西藥的情況，最常出現在減肥藥、壯陽藥跟膠囊劑型裡，民眾若吃不合法的中藥，恐對心血管跟肝腎造成傷害，建議民眾要提高警覺，勿購買誇大不實的藥品。

四、科中加澱粉，吃了會變胖？



▲科中裡的澱粉與飯相比，份量差很多，所以吃科中不會變胖。（圖取自pexels）

儘管台灣濃縮中藥已推廣多年，但無論是醫師或消費者，對科中的印象仍停留在原始印象，也對它有很多誤會，譬如過去莊武璋也常被問到：「科中裡面有澱粉，吃了會不會變胖？」、「糖尿病能不能吃？」

他說明：「一碗飯約200克，而按照健保給付規定，濃縮中藥很少超過24克，舉例來說，假如24克裡面賦形劑占一半，也才12克，大概是飯的二十分之一……」其實科中裡的澱粉與飯相比，份量差很多，所以吃科中不會變胖；而糖尿病的控制跟熱量相關，但科中的澱粉熱量也不高。

五、藥粉跟溫水拌勻再喝下去？

網路上有人認為，科中藥粉應與溫水攪拌後再喝下去，服用效果較好，這種吃法是否正確？

莊武璋指出，中藥有丸散膏丹，所謂「湯則盪以」，是指湯藥能幫助人體快速吸收藥效；而「丸則還以」，丸是希望慢慢釋放藥效，如果今天把丸散膏丹的形狀破壞掉，通通變成湯，就違背原本中藥劑型設計的目的，所以科中的正確吃法，應該是它原本是什麼形狀，就直接照它的樣子服用，不用刻意將粉溶於水，直接吃粉再配水即可。

最後，他建議民眾在選擇科中時，可參考以下四個方向：

第一、如果科中連GMP都沒有，就建議不要去選，GMP可保障藥品生產安全。

第二，參考科中有無其他國際認證。

第三、參考科中廠商的醫院普及率如何？透過大型醫院或出名診所的使用情形，來了解其療效。

第四，參考科中有無國際論文發表，亦有助了解它是否有效。



▲順天堂總經理莊武璋表示，製藥跟生命有關，也是高度規範的行業，並有專家跟政府來把關。（圖／記者陳明安攝）