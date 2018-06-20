〈聯想拚市佔〉將推整合三大智慧音箱功能的智慧顯示器

筆電品牌廠聯想 (0992-HK)2018 年初在 CES 展出使用 Google Assistant 的智慧顯示器，聯想透露，內部正在研發將 Google Assistant、微軟 Cortana 及亞馬遜的 Alexa 三大智慧音箱系統，整合安裝在一台智慧顯示器上，讓消費者可以自由選擇使用。

智慧音箱市場各品牌廠打得火熱，根據市場調查報告 Canalys 指出， 今年第一季 Google Assistant 出貨量首度超越亞馬遜的 Alexa，市占率 36.2%，高居第一；第一季總出貨量年增 210%、達到 900 萬台。