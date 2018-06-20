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娛樂

黃嘉千闢謠賣房脫台　郭子乾突問：不是狄鶯？

記者徐郁雯／台北報導2018/06/20 19:21
▲果陀劇場搖滾歌舞劇《吻我吧娜娜》演員黃嘉千。（圖／記者林調遜攝，2018.6.20）
▲果陀劇場搖滾歌舞劇《吻我吧娜娜》演員黃嘉千。（圖／記者林調遜攝，2018.6.20）

舞台劇《吻我吧娜娜》今（20）日舉辦記者會，主要演員黃嘉千、郭子乾、卜學亮、竇智孔、Albee皆出席。談及黃嘉千老公夏克立日前在臉書PO出售屋資訊，似乎有意搬往大陸。對此黃嘉千也澄清，由於該房不是自住，擔心房子放久會老、租人又麻煩，所以想直接賣掉，絕無脫台意味，也說房子目前由仲介在處理。

黃嘉千今日首度為賣房一事闢謠，她透露，目前仍住在「溫哥華花園」附近的住宅，並無搬到大陸計畫。此外，郭子乾一聽到「賣房」話題，馬上回說：「不是狄鶯要賣嗎？」讓場面一度尷尬。黃嘉千也解釋，要賣掉的房產，原本是租人，但收回後覺得出租麻煩，所以想賣掉。


▲果陀劇場搖滾歌舞劇《吻我吧娜娜》演員卜學亮（右）、黃嘉千。（圖／記者林調遜攝，2018.6.20）


▲果陀劇場搖滾歌舞劇《吻我吧娜娜》演員黃嘉千（右起）、郭子乾、范乙霏（Albee）。（圖／記者林調遜攝，2018.6.20）

《吻我吧娜娜》改編自莎士比亞的劇作《馴悍記》，由華人音樂劇教父梁志民執導，中文音樂劇首席劇作家陳樂融改編，永遠經典不敗傳奇張雨生唯一原創音樂劇作曲，天王天后幕後推手櫻井弘二擔綱音樂總監與編曲，自1997年以台灣第一齣搖滾歌舞劇之姿投下劇場界震撼彈後，睽違20年再度登上舞台！


▲果陀劇場搖滾歌舞劇《吻我吧娜娜》演員竇智孔（左）、范乙霏（Albee）。（圖／記者林調遜攝，2018.6.20）


▲果陀劇場搖滾歌舞劇《吻我吧娜娜》導演梁志民。（圖／記者林調遜攝，2018.6.20）


▲果陀劇場搖滾歌舞劇《吻我吧娜娜》演員卜學亮（右起）、黃嘉千、郭子乾、范乙霏（Albee）、竇智孔。（圖／記者林調遜攝，2018.6.20）

關鍵字吻我吧娜娜黃嘉千郭子乾
I奶辣模解放豪乳　視角太邪惡

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