黃嘉千闢謠賣房脫台　郭子乾突問：不是狄鶯？

舞台劇《吻我吧娜娜》今（20）日舉辦記者會，主要演員黃嘉千、郭子乾、卜學亮、竇智孔、Albee皆出席。談及黃嘉千老公夏克立日前在臉書PO出售屋資訊，似乎有意搬往大陸。對此黃嘉千也澄清，由於該房不是自住，擔心房子放久會老、租人又麻煩，所以想直接賣掉，絕無脫台意味，也說房子目前由仲介在處理。

黃嘉千今日首度為賣房一事闢謠，她透露，目前仍住在「溫哥華花園」附近的住宅，並無搬到大陸計畫。此外，郭子乾一聽到「賣房」話題，馬上回說：「不是狄鶯要賣嗎？」讓場面一度尷尬。黃嘉千也解釋，要賣掉的房產，原本是租人，但收回後覺得出租麻煩，所以想賣掉。