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彰化後備部戰技訓練　強健個人體魄及戰力

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/20 20:48
▲彰化縣後備指揮部辦理107年上半年體能戰技-綜合格鬥訓練，以提升訓練成效，厚實國軍基礎戰力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）
▲彰化縣後備指揮部辦理107年上半年體能戰技-綜合格鬥訓練，以提升訓練成效，厚實國軍基礎戰力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

為提升國軍基層戰力素質，精進單兵戰鬥技能，彰化縣後備指揮部於20日假龍泉營區辦理107年上半年體能戰技-綜合格鬥訓練，區分擒拿術、奪槍及奪刀，各官兵均認真訓練，達到強化戰力的目的。


▲彰化縣後備指揮部辦理107年上半年體能戰技-綜合格鬥訓練，以提升訓練成效，厚實國軍基礎戰力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

本次訓練由下士邱羿中與中士張翃擔任授課教官，課程中，兩位師資教官以精闢的說明方式，帶領官兵了解擒拿術的重要套路，並且解釋如何有效的制服敵人，以兩人為一組搭配，交互擔任擒者與被擒者，體會擒拿術的奧妙，藉以提升官兵自我防衛能力與體能戰技訓練。


▲彰化縣後備指揮部辦理107年上半年體能戰技-綜合格鬥訓練，以提升訓練成效，厚實國軍基礎戰力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

最後，由後備營長王明通中校擔任督導官，王營長表示，看見官兵認真勤練擒拿術，期望透過訓練，不只是讓官兵在體能戰技獲得佳績，爾後如遇到狀況，也可以快速反應活用所學技能，強化國軍自衛戰力。


▲彰化縣後備指揮部辦理107年上半年體能戰技-綜合格鬥訓練，以提升訓練成效，厚實國軍基礎戰力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

關鍵字格鬥訓練體能戰技國軍基礎戰力擒拿術
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