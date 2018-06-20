侯友宜辦公室發稿打臉自己？　蘇貞昌：把這件事情講清楚

黃韋鈞說，文化大學宿舍發生爭議以來，侯友宜的說法都是「老婆娘家有點小錢真麻煩」、「那是太太娘家的財產，我不清楚」、「和文大簽約的是又昱公司，與我無關」、「太太娘家的財產，我一個外人能說什麼」等切割式的言論。

蘇貞昌今（20）日受訪時則重申，他關心住在那裏學生的安全及權益，所以希望侯友宜能把這件事情講清楚；未來他有機會當新北市長，也想來幫忙文化大學解決學生住宿的問題，不要讓他們受到剝削或住在不安全的環境裡。

國民黨新北市長參選人侯友宜辦公室針對文大宿舍的爭議，發表六點的聲明；民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞質疑，這份聲明直接戳破侯友宜日前的切割謊言，建議侯友宜本人儘速出面說清楚、講明白。

不過，在媒體不斷披露事實之後，侯友宜辦公室的新聞稿竟然證實，又昱公司就是侯友宜夫人任美鈴的公司，現在的負責人是侯友宜的女兒侯昱帆；而根據這幾天媒體報導，又昱公司就是為了避稅而寄放在記帳士事務所地址下的一人公司。

黃韋鈞指出，根據媒體報導，侯友宜一家人成立的「又昱實業」沒有對外營業、沒有勞健保的紀錄，同地址登記4家公司，遭質疑為避稅用的人頭公司；為此，侯友宜辦公室回應，侯友宜成立的「友友投資」、「又昱實業」是為「方便管理及報稅」、「資本額均沒有變動」，均未正面回應上述外界質疑未有勞工投保紀錄、未對外營業的問題，難以解釋外界對侯家成立「空殼公司」用來避稅的質疑。

黃韋鈞表示，侯友宜辦公室的新聞稿中明載，「公司設立時代表人為任美鈴女士，於102年變更為侯昱帆小姐，迄今資本額未有更動。」任美鈴是侯友宜的太太，侯昱帆是侯友宜的女兒，那麼與文化簽約的又昱公司就是侯友宜一家，怎會是侯友宜所謂的「太太娘家」？

黃韋鈞也提及，侯友宜辦公室新聞稿又表示，「有關建物興建資金部分為合資，資金來源主要為有陳某清償任美鈴女士娘家債務約3500萬，任美鈴女士雖擁有土地持分，但無興建資金，合資興建資金則為向娘家借錢，以租金收入償還......」也就證明整個宿舍開發案，特別是建物興建就是侯友宜太太主導，建物實際所有人也是侯友宜太太，娘家的角色很清楚只是提供借款，已直接打臉侯友宜日前說法，戳破侯友宜謊言。

黃韋鈞表示，為了學生的住宿安全與住宿權益，希望侯友宜盡快正面面對，承擔相關責任，早日解決問題。同時也要坦承以對，完整說明，不要說法每日一變，更不要讓為他發新聞稿的幕僚人員為難，也不要讓這個星期內為他在政論節目、各大媒體中辯護的同黨同志們難堪；畢竟有許多同志正在參與選舉，各種媒體上留下的諸多為侯友宜辯論的謊言，現在都成為侵蝕他們公信力的證據。