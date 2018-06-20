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中藥養生與新生／四物飲食品還是藥？留意中藥新消費糾紛

專題中心／李依頻報導2018/06/20 20:01
▲消基會中醫藥委員會召集人施純全表示，超商常見的四物飲並非四物湯，四物也非人人皆適合飲用。（圖／記者李依頻攝）
▲消基會中醫藥委員會召集人施純全表示，超商常見的四物飲並非四物湯，四物也非人人皆適合飲用。（圖／記者李依頻攝）

常言中藥是「有病治病、無病養生」，國人不僅愛看中醫，也習慣吃藥膳進補。但過去中藥安全堪慮，爭議也屢見不鮮，究竟台灣的中藥消費糾紛有哪些？

消基會中醫藥委員會召集人施純全表示，過去常見的糾紛包括：「中藥摻西藥」、「重金屬超標」等。但隨著政府加強管理，現在民眾更應該留意的消費糾紛，成了「食品偽裝中藥」、「中藥利用食品名義販售」等問題，民眾可別「中藥和食品傻傻分不清楚」，以免傷了荷包也害了健康。

廠商吃中藥豆腐？四物飲非四物湯

施純全表示，過去民眾在意的中藥安全問題，像農藥殘留、重金屬超標、二氧化硫等，在政府的中藥管理制度陸續上路後， 近年不合格情形日益改善，也發現不合格的案件都非由合法醫療機構取得，皆是從境外或不法來源如國術館、路邊攤取得。


▲消基會中醫藥委員會召集人施純全表示，民眾要留意新的中藥消費糾紛，譬如「食品偽裝中藥」、「中藥利用食品名義販售」等。（圖／記者李依頻攝）

他觀察，以前民眾到消基會送驗中藥，最關心是否有「中藥摻西藥」或「重金屬超標」，儘管近年這類情形減少，但市場上有一些「食品偽裝中藥」或「中藥利用食品名義販售」的爭議，則是當前新的中藥消費糾紛。

「有些健康食品或食品就是偷中藥的名稱跟外觀來用，事實上它不是中藥，那民眾認為它是中藥啊，取得也比過去方便，超商到處都有啊！」施純全舉例， 像「四物飲」其實並非四物湯；此外，像「皇耆飲」，音近中藥的「黃耆」，民眾會誤以為它是中藥，甚至期待它有養生保健、醫療的效果，有些廠商會利用這種文化創意行不實銷售。

施純全補充，食品管理上的漏洞很多，還有像前陣子很流行的「薑黃」，它是食物調味香料、也可當中藥使用，有些廠商把它裝成膠囊、弄成「薑黃飲」，感覺就像藥，若產品是薑黃的原樣態，民眾少量食用，問題不大，但如果民眾食用濃縮萃取的薑黃、服用量又大時，便可能影響健康。

他進一步解釋，薑黃能活血化瘀，在臨床上曾看到病人服用薑黃後，月經血流不止，若沒有合格的醫生處方時，服用過量恐有風險。


▲薑黃能活血化瘀，施純全曾在臨床上曾看到病人服用薑黃後，月經血流不止，若沒有合格的醫生處方時，服用過量薑黃恐有風險。（圖取自pexels）

據了解，目前新的中藥消費糾紛，是食藥混淆的問題，民眾可能把食品當藥品吃，或食品含有藥物，但在政府管理上它卻是食品，相關的檢驗措施和安全標示限制較少。

施純全強調：「像四物飲就是最明顯的例子啊，混用中藥名稱，它裡面有加…但加多少沒人管，我開玩笑說它加最多就是『四物』兩個字，就加了很多想像空間，又加了玫瑰、青木瓜，包裝得美美，但都是食物、都在吃中藥的豆腐。有些民眾以為它是四物湯，但四物也不是每個人都能吃，那它的安全性在哪裡？」

此外，市面上常見30倍薏仁水、50倍薏仁水、30倍紅豆水……，施純全也指出：「像四神湯、薏仁湯，民眾當食物吃沒有問題，但薏仁若濃縮50倍就非正常的食物樣態，而是藥物，薏仁是不錯的東西，但50倍是禁忌量，孕婦也不能吃。」雖然薏仁是藥食兩用，但它若是濃縮萃取、膠囊錠劑，建議需訂好管理方法，才能預防新的食安或藥安危機。


▲施純全說，雖然薏仁是藥食兩用，但它若是濃縮萃取、膠囊錠劑，建議需訂好管理方法，才能預防新的食安或藥安危機。（圖取自pexels）

整體來看，他認為「食品偽裝中藥」、「中藥利用食品名義販售」等該類產品銷售的合理性和資訊揭露都有問題，政府應要有更嚴謹的管理方式，以保障民眾的健康。

另一方面，其他的新型態中藥消費糾紛，還包括醫療詐騙、科技郎中、網路直銷。

醫療詐騙、科技郎中害人財兩失

「醫療詐騙」是指在醫院會有一些機動的銷售者，他們被稱為「鏢客」。當鏢客看到民眾六神無主，會靠近詢問，接著推銷一堆不合法的中藥或藥酒騙民眾購買，「鏢客」不僅無益病人健康，還趁機搶劫其錢財。

再來，還有「科技郎中」，他們會帶著筆電到各公司說要免費義診或免費經絡檢查，並推銷藥品。然而，科技郎中的聯絡資料不全，一旦出問題也難以求償，受騙民眾經常人財兩失、精神狀態亦受影響。

最後，還有網路直銷。網路直銷是來源不明的中藥，甚至會盜用中醫師的照片宣傳，施純全提醒民眾，網路上不能販售藥品，只能提供健康資訊，要小心類似的詐騙行為，避免後續消費糾紛。


▲施純全提醒民眾，網路上不能販售藥品，只能提供健康資訊，要小心類似的詐騙行為，避免後續消費糾紛。（圖／記者李依頻攝）

施純全表示，雖然醫療詐騙、科技郎中或網路直銷是消費者關心的事情，但較難透過一個單位管理，譬如說衛生單位沒有司法權，因此政府面對此問題，也需思考應如何跨單位來整合管理。

他建議消費者購買中藥材時，需留心以下兩個事項，來確保用藥安全：

一、藥食兩用的藥材需在合格場所取得，其他藥物應有專業處方建議，以提升用藥安全。

二、辨識儲存條件有無合乎標準、以及包裝標示是否完整。

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