知名醫美診所爆醫療糾紛 　留美男大生陷重度昏迷

知名連鎖醫美診所傳出醫療糾紛，一名 18 歲的男大生家屬今（ 20 ）日舉行記者會指控順風美醫騙收費用，以不具醫師資格的人員施作麻醉，造成男大生重度昏迷，至今仍在台大醫院加護病房救治。家屬並批評事發至今，診所拖延迴避，明日將正式前往地檢署按鈴申告。診所人員則回應，目前已進入司法程序，相關病歷遭檢方查扣，無法對外說明案件。
台北市議員林瑞圖今日原本邀請受害男大生家屬以及順風美醫診所人員召開協調會，不過最後診所未派人出席，協調會宣告失敗。徐姓男大生的父親則在會中指控順風美醫診所，在兒子施行手術時，讓不明人員冒稱「麻醉師」為他麻醉，手術約進行半個小時，徐姓學生即出現心跳停止休克，陳姓醫師及診所方面未妥善適時急救，也沒立即呼叫 119 ，延遲至當天中午 12 時 58 分才將徐姓學生送抵台大醫院急診，遲延長達 3 個多小時，造成徐姓學生重度昏迷至今。
家屬指出，徐姓男大生才 18 歲，原本在全美會計學排名前 20 的洛杉磯 Loyola Marymount 大學就讀一年級，成績表現優異， 5 月利用暑假回台探視父母，因看到順風美醫診所網頁大力宣傳局部抽脂手術廣告，便前往診所詢問，該診所廣告及接待人員完全沒有提及和告知麻醉及相關手術風險與可能的併發症。
▲徐姓男大生原本在美國留學，沒想到利用回台省親機會接受醫美手術，從此陷入重度昏迷。（圖／家屬提供）
徐父指控，手術前已支付 1 萬 5 千元要求麻醉醫師在場的額外費用，但在手術進行前，陳姓醫師未告知麻醉、手術風險及可能的併發症；麻醉、手術時無麻醉醫師在場，涉及醫美詐欺，明日將正式前往地檢署按鈴申告。
不過，順風美醫診所人員指出，男大生家屬以及律師多次前往診所喧鬧，均報警請轄區員警處理，對方也早已採取法律行動，檢方於 5 月 22 日前往診所查扣所有病歷及相關文件。診所指出，全案已進入司法程序，基於偵查不公開原則，無法對外回應相關指控。