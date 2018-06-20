知名醫美診所爆醫療糾紛 　留美男大生陷重度昏迷

知名連鎖醫美診所傳出醫療糾紛，一名 18 歲的男大生家屬今（ 20 ）日舉行記者會指控順風美醫騙收費用，以不具醫師資格的人員施作麻醉，造成男大生重度昏迷，至今仍在台大醫院加護病房救治。家屬並批評事發至今，診所拖延迴避，明日將正式前往地檢署按鈴申告。診所人員則回應，目前已進入司法程序，相關病歷遭檢方查扣，無法對外說明案件。

台北市議員林瑞圖今日原本邀請受害男大生家屬以及順風美醫診所人員召開協調會，不過最後診所未派人出席，協調會宣告失敗。徐姓男大生的父親則在會中指控順風美醫診所，在兒子施行手術時，讓不明人員冒稱「麻醉師」為他麻醉，手術約進行半個小時，徐姓學生即出現心跳停止休克，陳姓醫師及診所方面未妥善適時急救，也沒立即呼叫 119 ，延遲至當天中午 12 時 58 分才將徐姓學生送抵台大醫院急診，遲延長達 3 個多小時，造成徐姓學生重度昏迷至今。