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谷歌布局中國動作多 投資京東意在加強聯繫

中央社2018/06/20 19:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北20日電）谷歌自去年以來頻頻在中國布局，除了成立谷歌AI中國中心，近日又砸重金投資中國電商京東。分析指出，這個交易是谷歌中國戰略的最新一步，谷歌正尋求加強與中國的聯繫。

美國科技巨頭谷歌（Google）近日宣布將以5.5億美元（約新台幣165億元）現金投資中國電商品牌京東。根據協定，谷歌將獲得約2710.69萬股京東A股，預計占京東已發行股份的近1%。

北京中新網信息科技有限公司微信「國是直通車」今天指出，京東與谷歌合作，雙方全球化野心顯露無疑。對谷歌來說，可擴大亞洲市場觸角應對亞馬遜等對手，京東在國外也面臨阿里巴巴還有亞馬遜的競爭。

谷歌投資京東事實上也反映了谷歌在電子商務領域的雄心。谷歌已在最近幾個月與沃爾瑪（Walmart）和家樂福（Carrefour）等零售商結盟。此次投資京東，將有助谷歌擴大在線零售業務，並可能提高廣告收入。

網路觀察家葛甲認為，谷歌入股京東，在戰略合作方面比資本層面的意義更大。谷歌用扶持京東的方式來對抗亞馬遜的攻勢，有助於谷歌在電商領域有所作為。

英國金融時報指出，這交易是谷歌悄悄制定的在中國戰略的最新一步，這家美國公司正加大在中國的交易撮合力度。

去年12月，在「Google中國開發者大會」上，Google Cloud人工智能和機器學習團隊首席科學家李飛飛宣布，谷歌AI中國中心在北京成立。這是谷歌時隔7年，重返中國市場。

彭博報導，像圖像識別這樣的人工智慧應用程序只有擁有大量詳細的用戶數據後才會準確、有用。而中國網路用戶數達7.31億，能比西方提供更詳細的訊息。

今年1月，谷歌與騰訊簽署一項覆蓋多項產品和技術的專利交叉授權許可長期協議。也就是在同一週，谷歌還在深圳開設了第3個在中國的辦事處。

谷歌目前在中國擁有700名員工，長期以來一直維持著逾10億美元的廣告業務，為尋求吸引國際客戶的中國製造商和服務提供商投放廣告。

此外，谷歌一直在推出產品，並投資於初創企業。此次投資京東，華爾街日報指出，表明谷歌正尋求加強與中國的聯繫。（編輯：陳家倫/邱國強）1070620

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