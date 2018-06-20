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〈亞太電股東會〉電信業鎖定5G未來商機 呂芳銘籲共

鉅亨網2018/06/20 19:09
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NCC 預計今年底標售 5G 頻譜，隨著 5G 商轉時間逼近，電信業者也在積極布局，準備大搶相關商機，亞太電 (3682-TW) 董事長呂芳銘今 (20) 日指出，已向主管機關提出建議，希望各業者可以共同建構網路，採共建共用頻譜使用模式，不用 5 家業者各自建設，對台灣產業發展會更有幫助。

呂芳銘表示，希望跟其他電信業者合縱連橫一起建設 5G 網路，可以共同建設一個或兩個 100M 的網路，讓業者一起使用；他說，亞太電對所有電信業者合作都持開放態度。

他說明，預計 5G 第一波將可望開放 200M，再由電信商各自建設，這種情況其實是浪費資源，頻譜資源相當珍貴，應該更有效運用；呂芳銘坦言，因亞太電是小廠商，所以提出頻譜共建共享建議，就好像是高速公路，上面可以行駛自用車、白牌車、公車等等，採用使用者付費原則來使用。

呂芳銘認為，頻譜共享在美國也有提出，未來 5G 建設費用會更高，可以思考是每家電信業者各自建設，蓋了 5 個網路，還是公開公平的共同建設一個或兩個 100M 網路來共用，應該是共構共享的使用者經驗會最好。

呂芳銘表示，由於目前政策尚未最後敲定，實際的報行最後還是要看法規，但是，共建 5G 網路，使用者付費，除了業者可以把資金及資源多元使用外，對減少電力消耗也應該會有幫助。

呂芳銘指出，亞太電在 5G 的布局上，5G 實驗網初期與鴻海 (2317-TW) 集團、交通大學合作，目標是搶下台灣第一個 5G 實驗網；總經理黃南仁指出，希望可提早提供 5G 服務，目前規劃在土城、新竹、內湖設立 3 個 5G 實驗網驗證產品。

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不怕鴻海FII跌得鼻青臉腫...〈張忠謀開講〉台積電雙首長...

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