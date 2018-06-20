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中央社

弘道圓夢計畫 一起為長輩實現不老夢想

中央社2018/06/20 19:04
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中20日電）不少長輩心中仍有夢想待實現，弘道老人福利基金會結合多個單位今天召開記者會宣告「2018年夢想聯盟」正式啟航，邀請長輩一起啟航圓夢，為人生創造精彩美好回憶。

弘道老人福利基金會、社團法人國際社會福利協會中華民國總會等主管機關今天邀請去年登上台北小巨蛋的圓夢團隊六克拉舞團熱情演出，同時圓了一對已達鑽石婚的阿公阿嬤當年無法拍攝婚紗的「不老婚紗夢」，雖然大雨滂沱，但大家的圓夢熱情不減。

79歲的王高美津阿嬤與先生結婚已60年，當年沒宴客，也未穿過婚紗，弘道基金會表示，為了替今年已達鑽石婚的阿公阿嬤一圓當年的婚紗夢，委託專業婚紗攝影師幫阿公阿嬤完成了專屬的「不老婚紗夢」。

畢業於法國巴黎市立音樂學院的薩克斯風演奏家林寬表示，深受不老騎士感動，希望能對高齡社會有所貢獻，因此找上夢想聯盟，希望分享他對音樂的喜好與教學專長，讓早期很想接觸音樂，卻礙於經濟壓力等重重關卡的長輩，一圓音樂夢。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，這幾年不老夢想幫助許多長輩實現自我，更讓長輩相信自己，找到達成目標的好方法，其實很多長輩也想被看見，只是需要機會，弘道希望大家一同成為圓夢天使，踴躍鼓勵身邊的長輩勇敢追夢。（編輯：施燕飛）1070620

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