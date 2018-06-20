影／彰化縣大城鄉巷弄長照站揭牌　促進長者活動共餐

彰化縣大城鄉老人文康中心C級巷弄長照站，20日舉行揭牌典禮，大城鄉鄉長蔡鴻喜、衛生局長照科長邱翠容等人為大城鄉「巷弄長照站」揭牌啟用，蔡鴻喜表示，以「老老學堂」為名的大城鄉巷弄長照站，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方，也提供交通接送服務，讓全鄉的長輩都可以前來參加活動。

大城鄉衛生所護理長許玉娟表示，大城鄉老人人口比率達24%，為彰化縣老年人口比率最高的鄉鎮。二林基督教醫院處陳美女表示，在求診的病患中，常常看見獨居或家庭照顧能力較差的長輩，因營養不均衡造成體力衰弱，長期下來便沒有體力外出，健康狀況每況愈下。有感於此，二林基督教醫院自104年起和大城鄉公所、代表會及老人會的通力合作下，開始投入建設在地化的長期照顧資源。



▲大城鄉「巷弄長照站」舉行揭牌典禮，提供健康促進活動、共餐，讓全鄉的長輩都可以前來參加活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

蔡鴻喜表示，以「老老學堂」為名的大城鄉巷弄長照站，是一個提供健康促進活動、共餐、社會參與的地方，也提供交通接送服務，讓全鄉的長輩都可以前來參加活動。二林基督教醫院定期安排護理師、社工、物理治療師等專業人員前來服務，家屬因此能得到喘息的機會，並可以學習照顧的知識技巧，而長輩在這裡能增加社會參與，並找到久違重逢的朋友及認識新的老朋友，一起學習，一起變得更健康。



▲大城鄉「巷弄長照站」舉行揭牌典禮，提供健康促進活動、共餐，讓全鄉的長輩都可以前來參加活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

邱翠容表示，為減輕家屬照顧負擔在地化 C級巷弄長照站的設立，能讓長輩願意從家中走出來透過共餐、動態活認識新朋友增進人際互動，豐富生活彰化縣將積極推各鄉鎮成立C級巷弄長照站，未來將逐步擴大至全縣。



▲大城鄉「巷弄長照站」舉行揭牌典禮，提供健康促進活動、共餐，讓全鄉的長輩都可以前來參加活動。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

大城鄉巷弄長照站開放時間為週一至週五上午8時下午2時，關懷據點的設立，對於高齡照顧沒有城鄉差距讓出外打拼的子弟能安心事業，藉此帶動全鄉各社區發展長期照顧資源，活絡地方健康氣息，讓大城鄉的長輩皆老有所學，老有所用。