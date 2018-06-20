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櫻木花道回來了！　灌籃高手聯名籃球22日開始預購

記者吳政紘／台北報導2018/06/20 19:15
▲櫻木花道聯名籃球。（圖／吳政紘攝）
▲櫻木花道聯名籃球。（圖／吳政紘攝）

知名籃球製造商「佐儀Melton」今正式宣布將與中華籃協合作，未來將提供三級籃球及國際官方指定用球艮中華隊以及國內聯賽。

molten 在日本是第一大運動品牌，擁有全國80%的市場佔有率，在全球更是FIBA國際籃球總會官方指定用球。molten籃球在FIBA男、女世界盃籃球賽的官方用球供應商，至今已達25年。同時也是自1964年起連續12屆的奧運籃球指定用球，在世界盃、東亞運、亞青盃、亞錦賽、聽障世界錦標賽等更是不可或缺，molten籃球已成為國際級各大型賽事官方指定用球。

佐儀公司經理謝冠誠致詞時表示，「很開心，我們的努力終於被看見了，molten籃球除了是全國國中、高中、大專體總籃球賽的指定用球外，今年起molten與中華民國籃球協會將成為合作夥伴，我們期待藉由雙方的合作與國際接軌，帶給台灣籃球界最高規格的品質及服務。」

佐儀公司成立於1993年，主要經銷籃、排、足、手各類運動訓練相關產品、器材設備設備。佐儀公司代理molten品牌二十餘年，未來仍將秉持穩扎穩打的腳步，全方位多角化經營，盼能挹注更多營運動能。

簽約記者會有多位中華隊新生代男、女籃球星出席記者會，男籃球員包含健行科大簡祐哲、輔仁大學賴廷恩、國立體大陳昱瑞、能仁家商林庭謙、女籃球員台電林仙芳、朱育勤以及文化大學陳薇安、黃柔甄。健行科大當家射手簡祐哲也提到：「很開心能看到雙方合作，對球員來說國際賽事不用再重新適應球感，使用上也非常舒服。」

 

molten推出灌籃高手紀念球 燃起初衷熱血籃球夢

記者會現場特別展示即將在6月22日上市的台灣版「限量」灌籃高手紀念球。

「灌籃高手」漫畫自1990年連載至1996年，曾是漫畫迷心中的經典之作。這部漫畫當時在亞洲所掀起的籃球熱潮盛況空前。過去30年間也多次在台灣的電視台播出。陪伴多少人渡過懵懂的青春歲月。其中許多「灌」迷更因此進入熱血的運動世界，成為籃球員。灌籃高手劇中的籃球，必將點燃無數「灌迷」的熱血之魂


▲櫻木花道聯名籃球。（圖／吳政紘攝）

關鍵字灌籃高手櫻木花道籃協籃球體育
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