影／吳芳銘參選嘉義縣長　主張讓專業的來

吳芳銘表示，過去擔任縣府民政處長、文觀局長與副縣長的歷練與經驗，讓他深深感受到「專業治理」的重要性，抛棄政治上的思維，如何運用智慧、運用策略翻轉，讓嘉義縣持續不斷的變得更好，縣長人選不應該是由上而下的指定，而是應該由下而上的讓民意來決定，讓大家來認可，更公平的競爭，才會有良性的發展。

吳芳銘是嘉義縣副縣長，襄助張花冠縣長處理縣政，一直倍受縣民的肯定，今(20)日下午召開記者會，要為繼續翻轉嘉義、讓嘉義變得更好，宣布將以無黨籍參選嘉義縣長，為嘉義縣做更多的付出。

吳芳銘指出，近年來台灣農業所遭遇的產銷困境，程度越來越嚴重，各界對農業問題的理解與處置措施，卻未能尊重專業，導致諸多農業問題的處理越加流於「政治化」與「社福化」，讓台灣農業越來越如同政治角力的競技場，農業領域各個「專業人才」的「專業訴求」與「專業意見」反而逐漸被忽略。

吳芳銘說，嘉義是台灣最重要的農業生產基地，農業向來是我們各項施政的重中之重，不管對於嘉義縣或整個台灣而言，農業、經濟或文化觀光領域而言，都需要專業人才、專業治理，同時也要廣泛尊重專業意見。

吳芳銘強調，自己是農家的子弟，深知農家之苦，現在擔任農業縣的副縣長，農業是需要被改變的，要用更多的智慧去改革，政黨不應該再惡鬥；在嘉義縣站出來的確是需要「勇氣」，講「勇氣」或許只有嘉義人才能夠感受到，把經驗與想法透過國際上更好的視野，把原本的經驗與智慧加上策略，嘉義才能有好的提升，提出更好的政策，讓嘉義能夠翻轉，擺脫窮苦老的命運，這真的是嘉義所需要的，應該要做更進一步付出與行動的時候了。

代表民進黨參選縣長的翁章梁除對此表達「遺憾」，亦指出目前現階段最重要的工作，是發揮母雞帶小雞的力量，讓各鄉鎮民進黨提名的候選人都能在年底大選贏得勝利，會繼續按照步調勤走基層，有信心打贏選戰。

國民黨嘉義縣長參選提名人吳育仁則說，吳芳銘宣布參選縣長，顯示兩個意義，一是新生代已無法容忍嘉義縣17年來在一人一派掌控下，「老、窮」及淪為最不幸福的縣市；二是民進黨黨內初選不公不義，二軍出線引起強烈不滿，為嘉義縣的未來勇敢的站出來。

吳育仁樂見以政見取向、能力取向的乾淨公平的競爭，同樣唾棄以奧步及代言人，淪為派系分贓的選舉，希望有志之士一起共同來為嘉義縣的未來打拚，因為嘉義縣不能一直吊車尾，樂了以陳明文為首的派系掌控，卻苦了縣民；不分黨派縣民最大，先前在民進黨黨內初選被作掉的（阿達仔)議長張明達，有許多很多有遠見的政見，都很值得借鏡，希望和吳芳銘共同為當一個全民縣長而努力。