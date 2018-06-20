地方萬花筒》影／時光刻痕　姚聯榜油畫創作展

▲知名油畫家姚聯榜，在彰化縣立美術館展出「時光刻痕~棒姚聯榜油畫創作展」，歡迎民眾前來觀賞光影與色彩相遇的各種美感體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

國內知名油畫家姚聯榜對臺灣「岩岸」的風光情有獨鍾，以北海岸為題材的系列作品充分展現出濱海豐富又多元的面貌。應彰化縣文化局之邀，即日起至7月29日，在彰化縣立美術館展出「時光刻痕~棒姚聯榜油畫創作展」，歡迎民眾一同前來看姚聯榜如何在光影與色彩中重組構圖，賦予作品新生命，觀賞光影與色彩相遇的各種美感體驗。

彰化縣美術家接力展第95棒的姚聯榜，1950年生於雲林縣元長鄉，1973年於陽明國中擔任美術教師，至2005年退休，33年的教學生涯為彰化培育眾多人才，退休後潛心投入個人創作，作品曾多次入選全國百號油畫大展。



▲知名油畫家姚聯榜，在彰化縣立美術館展出「時光刻痕~棒姚聯榜油畫創作展」，歡迎民眾前來觀賞光影與色彩相遇的各種美感體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

彰化縣文化局秘書林靖文表示，姚聯榜鑽研水彩與油畫創作，創作著重捕捉光線和陰影的繪畫技術，強調筆觸鮮明又帶有塊面的表現方式，作品多以具象創作為主，從生活出發，在光影與色彩的相遇中加上個人獨特觀點，重組構圖，賦予作品新生命。



▲知名油畫家姚聯榜，在彰化縣立美術館展出「時光刻痕~棒姚聯榜油畫創作展」，歡迎民眾前來觀賞光影與色彩相遇的各種美感體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

因偏愛自然景物，姚聯榜老師以北台灣岩岸為題材畫了許多作品。在空間透視、筆觸、質感、肌理、結構、色相等一一隨顏料融入畫中，營造出完整和諧的畫面。姚聯榜說，他的作品沒有特定的涵義，留給每位觀者想像空間，所有人的詮釋都是自由的。



▲知名油畫家姚聯榜，在彰化縣立美術館展出「時光刻痕~棒姚聯榜油畫創作展」，歡迎民眾前來觀賞光影與色彩相遇的各種美感體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

林靖文指出，姚聯榜的創作有五項特色：畫面結構厚實、肌理豐富、塊面分明、點線面齊全以及光影對比強烈。他把北海岸構成的要素─海、岩石及海岸山脈這三者相互襯托，以「岩石」為主角，組合成為人人喜愛的濱海風光；充滿厚實感的畫面處理，內容肌理豐富，在在與岩石的性質相稱。



▲知名油畫家姚聯榜，在彰化縣立美術館展出「時光刻痕~棒姚聯榜油畫創作展」，歡迎民眾前來觀賞光影與色彩相遇的各種美感體驗。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

林靖文說，本次完整呈現姚聯榜精選油畫創作，有其擅長的岩石風光，也有伴隨其成長的靜物畫，還有旅遊時收集的資料、生活中的美感經驗，都是創作靈感的來源體現，邀請您一同前來感受姚聯榜在時光刻痕中用油畫顏料層疊出對生活的想法與感動。