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中央社

尼加拉瓜朝野和談中止 動亂繼續延燒

中央社2018/06/20 19:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社尼加拉瓜馬沙雅19日綜合外電報導）尼加拉瓜人權團體表示，公民團體與政府談判破裂後，警方和蒙面持槍人士今天和反政府抗議群眾爆發衝突，造成至少6人死亡。尼加拉瓜街頭流血示威已延續2個月。

路透社在南部城市馬沙雅（Masaya）拍到的影片顯示，青年躲在磚砌路障後方，以土製迫擊砲和彈弓發動攻擊。當地抗議群眾包圍一座警局，已超過兩週，公然反抗總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。

尼加拉瓜人權保護協會（ANPDH）發言人雷瓦（Alvaro Leiva）表示，馬沙雅至少有34人受傷，另有6人喪生。警方拒絕發表評論。

雷瓦提供路透社的影片顯示，一名婦人守著地上一具男性屍體，向附近一排站著不動的鎮暴警察高喊求援：「幫幫我。他不是一條狗。」路透社無法立即驗證影片的真實性。

為了支應社會安全經費短缺，奧蒂嘉4月提案削減年金福利，此後尼加拉瓜就陷入動盪。提案後來雖撤回，但引爆示威抗議風潮導致死傷，也引發要求奧蒂嘉下台的聲浪。

人權團體表示，至少有174人死於親奧蒂嘉部隊和示威者的衝突。

公民社會團體代表呼籲提前大選，終結政治僵局。不過，這些代表18日中止和政府談判，要求奧蒂嘉邀請國際觀察員到尼加拉瓜，否則不願恢復談判。（譯者：陳宜君/核稿：羅苑韶）1070620

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