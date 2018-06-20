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〈張忠謀開講〉台積電雙首長制是創新 接班人須符合四

鉅亨網2018/06/20 19:23
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台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (20) 日赴三三會就「企業經營的心得」進行專題演講，分享對於 CEO 職位的看法，張忠謀表示，台積電將 CEO 稱為總裁，過去由他擔任，但他退休後，需要兩個接班人，因此建立 CO-CEO(共同執行長) 制度，這也是台積電的創新之一，另他認為，接班人要符合誠信正直、承諾、重視創新、客戶信任等四條件。
 
談到 CEO，張忠謀表示，台灣把 CEO 翻譯成執行長，但 CEO 應該是策略和執行，執行只是他一半的工作，台灣為什麼把 CEO 翻成執行長，因為老闆不願意下面的人什麼都管，因此僅讓 CEO 執行，由老闆想點子。

張忠謀說，雙首長制是台積電一個創新，董事長應該是對外代表公司，可以處理公司所有的事情，對政府、社會，董事長代表公司，重要的事情由總裁來決定。以台積電現在的情形，需要兩個首長，一個是總裁一個是董事長，兩個人分工合作，董事長對外代表公司，對客戶和供應商要總裁代表公司，總裁要去拿生意。

張忠謀說，在台積電，最重要的事情是資本投資，台積電每一年都要拿新台幣 3000 億元資本投資，一年開四次會，每一次會都是要通過 10 幾個專案，董事會是董事長主持，且要訂董事會的議程。

會中也有企業家詢問張忠謀，接班人需要符合什麼條件，他分享，接班人條件要符合誠信正直、承諾、重視創新、客戶信任，另外，還必須要有能力。目前台積電副總以上約有 20 人，都是由張忠謀培養提拔。

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