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即時跑馬燈違產金分離？徐旭東喊在遠銀沒權美售台核潛艦戰系裝備　傳出喊卡凱擘大寬頻500M只要$799
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影／違反產金分離？　徐旭東喊：在遠銀沒有任何決策權

記者顏真真／台北報導2018/06/20 21:00
▲遠東商銀舉行股東會，左至右分別為總經理周添財、董事長侯金英、副董事長徐旭東。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）
▲遠東商銀舉行股東會，左至右分別為總經理周添財、董事長侯金英、副董事長徐旭東。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.20）

遠東國際商業銀行20日舉行股東會，並改選董事，遠東集團董事長暨遠銀副董事長徐旭東以自然人身分續任董事，不過，外界質疑其違反「產金分離」原則，對此，徐旭東會後強調，遠銀的業務都由總經理負責，他沒有任何決策權，遠銀公司治理很好，還得過獎，他自己也很重視公司治理，他甚至還說，「用這來打草，我沒這issue，但大家看好像我要被大大檢視，不必要這樣。」遠銀總經理周添財也強調，副董事長沒有具備任何最終簽核權，絕對沒有，執行業務與一般董事一樣，內部權責畫分也沒有副董事長的權責。

由於徐旭東目前同時擔任亞泥、遠傳、裕民等關係企業董事長，亦出任遠銀副董事長，因此，也被外界放大檢視可能違反「產金分離」原則。

對此徐旭東20日在遠銀股東會後強調，「這跟我一點關係都沒有」，股東會副董事長可以不用出席，但由於在集團中有地位，為回答小股東問題，他才會每年都來，還強調「我與其他公司不同（意指富邦集團），不能因為別人有違反的情形，就用這來打草，我沒有這個issue。」

徐旭東還說，遠銀的業務都由總經理負責，他沒有任何決策權，沒有經手任何一筆放貸，「產金分離對我而言，不是一個issue」，他非常重視公司治理，基本上遠銀的公司治理還得獎，好的很。

周添財也指出，產金分離是根據銀行法第35條之1規定，要求銀行董事長、總經理不能兼任其他產業董事長及總經理，但副董事長是被允許的，但現在外界質疑的是有午實質參與及決定權，而在遠銀，副董事長是沒有任何最終簽核權，內部的權責畫分也沒有副董事長的權責，只有董事長及經理人。

此外，周添財表示，實質上，副董沒有最後的決定權，但如果金管會對「產金分離」仍有疑慮，遠銀會向金管會說明，只是目前金管會並沒有要求遠銀說明。

 

關鍵字遠東集團產金分離遠東銀行徐旭東股東會董事長副董事長
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