原轉會第二屆委員出爐 總統續任召集人

（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府今天公布原住民族歷史正義與轉型正義委員會第二屆委員名單，仍由總統蔡英文擔任召集人，多數委員同意續任為第二屆委員，但部份委員因個人規劃，選擇不續任。

總統府晚間公布原轉會第二屆委員名單，原轉會仍將由蔡總統擔任召集人，與原住民族各族推舉出的代表持續對話，共同推動原住民族歷史正義與轉型正義工作。

總統府發言人林鶴明表示，原轉會於民國105年8月1日「原住民族日」總統代表政府向原住民族道歉後成立。按照原轉會設置要點規定，第一屆委員的任期已於今年5日19日屆滿，蔡總統曾於3月29日主持原轉會第五次委員會議時正式邀請第一屆全體委員，依據設置要點規定續任為第二屆委員，一起努力為原住民族的未來繼續打拚。