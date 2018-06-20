北市都發局備忘錄 邱敬斌：聊天內容不記得了

邱敬斌表示，林洲民說他們是專程去談文大的事，但林洲民當天沒有參與聚會，因此可能是由同仁的紀錄一部分作轉述，對此，邱敬斌也很納悶會有這麼大的落差。

邱敬斌及城鄉局副局長汪禮國、副總工程司周繼祖等人到新北市議會報告時，議員何博文質疑為何到北市府前要打電話說要談文大宿舍案，這是台北市主管業務，關新北市什麼事，在敏感的時刻去談這件事，讓北市官員都感到不妥，台北市都發局長林洲民要求同仁寫下備忘錄送政風處調查。

（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市副秘書長邱敬斌今天對台北市都發局長林洲民要求同仁寫下備忘錄送送政風處調查一事表示，當天確有談到文大宿舍案，有專業討論，他有提專業看法及見解，但沒關說，至於聊天內容確實不記得了。

邱敬斌表示，原因可能是他請汪禮國連繫時，他的動機與目的講得非常清楚，就是要祝賀建管處總工程司陳建華榮升及提醒晚上生日餐敘，若有都計業務也可討論，但不知為何從北市出來的說法是要討論文大宿舍這件事。

邱敬斌指出，依他的身分、時間點且他們3人都是都發局出來的同仁，再加上都具有都計專業，才會讓其他同仁以為是他要單獨來談此案，這似乎也不無可能。

邱敬斌說，北市102年認定寄宿宿舍部分違法，台北市政府在柯文哲領導下，是紀律嚴明的團隊，「我何德何能，我有辦法去告訴他們引用一個新的認定來放寬它，我們沒有直接的主從隸屬關係，我何德何能可以去要求他，他就要放寬。」

邱敬斌表示有談到文大宿舍爭議，有專業討論，他有提專業看法及見解，他學的是都市計畫，文大案是都市計畫問題，這是就他所學本業及專業榮譽感的驅使，這基於都市計畫專業對相關議題交流，但絕對沒有關說。至於備忘錄的內容，他表示，聊天的內容確實不記得了。

汪禮國則說，他6月11日到北市府並打電話給科長楊智盛有說要談文大宿舍的這件事，主要是北市議會有談到此事，因為他以前當過規劃科長，他擔心與他的專業有落差及過去是否有做錯，目的很單純。

汪禮國指出，楊智盛問說還要找誰，汪禮國說都可以，因此才會約有去議會的人來說明，而陳建華知道他來，才邀去辦公室聊天10多分鐘就離去。汪禮國也表示，當時電話有告知楊智盛相關邱敬斌要去找陳建華的事情，但邱敬斌沒有說要談文大宿舍的事。（編輯：卞金峰）1070620