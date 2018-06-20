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地方萬花筒》影／小學畢業生扮總舖師　為自己寫「歷史」

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/20 20:18
▲竹塘鄉民靖國小12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師「辦桌」，宴請學校師長與家長，也為自己的畢業典禮寫下「歷史」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）
▲竹塘鄉民靖國小12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師「辦桌」，宴請學校師長與家長，也為自己的畢業典禮寫下「歷史」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

總舖師來辦桌，彰化縣竹塘鄉民靖國小12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師「辦桌」料理8菜2湯，在20日畢業典禮上大展「廚藝」，精心烹飪10道料理，宴請學校師長與家長，色香味俱全，讓人食指大動，不少家長驚呼孩子長大了。校長蔡國吉說，畢業典禮結合食農教育成果，讓學生藉由行動實踐感恩心。


▲竹塘鄉民靖國小12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師「辦桌」，宴請學校師長與家長，也為自己的畢業典禮寫下「歷史」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

民靖國小的畢業典禮上午9點30分開幕，總舖師們也為了中午謝師宴忙碌不已，畢業生與在校的小朋友分工洗菜備料，早上8點不到，廚房裡已充滿吵雜聲，六年級畢業生帶上廚師帽與學弟妹們一起分工洗菜備料，接著將在地盛產的洋菇、甜椒、玉米與豬肉等食材製作成8菜2湯料理，香味撲鼻，令這場畢業典禮充滿期待。


▲竹塘鄉民靖國小12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師「辦桌」，宴請學校師長與家長，也為自己的畢業典禮寫下「歷史」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

蔡國吉表示，民靖國小今年以「食農教育」為基礎，結合十二年國教前導學校計畫，發展以地方人文與產業特色的校訂主題課程，從低年級「小小夢想家」，認識地方產業、中年級「送愛小廚師」，認識產地到餐桌、高年級「我是總鋪師」認識中西式餐桌禮儀與辦桌試做，剛好藉由這一次畢業典禮進行成果驗收。

第一次煮菜給父母吃，覺得很開心！畢業班學生李欣怡表示，六年級下學期開始學作菜，過程中覺得最難的是學切菜，很怕手會切到，才知道媽媽的辛苦，為了這場畢業典禮共練習了三次，20日終於能完美呈現，很有成就感。
▲竹塘鄉民靖國小12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師「辦桌」，宴請學校師長與家長，也為自己的畢業典禮寫下「歷史」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

民靖國小家長會長劉福仁說，第一次享用孩子做的菜，「感覺孩子長大了」，驚訝學生們能準備出10道精美菜餚，這是學童畢業前最好的生活教育。

 

 

關鍵字總舖師辦桌民靖國小謝師宴食農教育
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