PCB產業致力零災害 TPCA推動安全專案

台灣電路板產業除了全力配合政策措施，並由台灣電路板協會(TPCA)發動自主成立安全推動專案，攜手第三方機構中華民國工業安全衛生協會(ISHA)，啟動廠內工安消防輔導專案、制定各項電路板專用設備安全、工安消防標準，全面提升電路板廠內工作環境安全。

近年來，電路板產業工安消防意外頻傳，除了造成環境汙染與財務損失外，甚至造成人員傷亡，為此，政府與產業界同步展開提高安全的具體改善做法。

TPCA說明，PCB產業此次大規模自發性具體提升安全行動內容包括，第一、廠內工安消防輔導：將針對40至50家電路板製造商進行安全消防輔導，以符合法規要求、稽查要點、提升安全規格為目標。

第二、建立設備安全標準：包括建立PCB化學品儲存與供應系統、PCB製程排氣系統、共通性設備等標準。第三、驗證機制：針對現有的烤箱標準、電鍍標準建立採購驗證機制。第四、人員培訓：落實廠務設施安全與設備風險評估相關培訓課程。

政府近期將針對高風險性工廠，首次進行跨部會聯合安檢計畫，對象除了國內40家印刷電路板廠之外，範圍還將擴及其他產業。

對此，電路板產業將全力配合來自職安署北區中心、桃園市勞檢處查察稽核，5月已與職安署北區中心合辦化學品管理座談會，7月下旬也將與桃園市勞檢處合辦工安消防座談會。

TPCA表示，於2014年推出台灣電路板產業白皮書，為實現降低環境衝擊願景，「環安衛與綠色」便是產業五大發展重大策略之一。自2015年起，已啟動「設備安全標準」專案，由產業自發性針對PCB產業中高風險的設備，制訂安全標準，從源頭來控管災害發生的因子，是全球PCB產業首次為專用設備制定安全標準。（編輯：張均懋）1070620