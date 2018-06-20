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地方萬花筒》影／彰縣增闢9路公車　和美往溪頭首航

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/20 20:44
▲彰化縣政府開闢市區客運「9路」和美往溪頭公車路線，彰化縣長魏明谷主持首航典禮，歡迎縣民朋友廣為搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）
▲彰化縣政府開闢市區客運「9路」和美往溪頭公車路線，彰化縣長魏明谷主持首航典禮，歡迎縣民朋友廣為搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

為照顧和美民眾前往溪頭運動休憩之需求，彰化縣府特開闢市區客運「9路」和美往溪頭公車路線，並於20日舉行首航典禮，現場有11輛車出發前往溪頭，彰化縣長魏明谷宣布，每日往返一班次，發車時間為上午7時20分，溪頭回程發車時間為下午2時15分。

魏明谷歡迎縣內65歲以上長者，持有長青國民旅遊卡者，可以免費搭乘和美、彰化、鹿港、員林直接往溪頭的專車，搭公車四處趴趴走，到溪頭爬山運動，以延緩老化、延緩失能、延緩失智，讓彰化縣的長者的能夠遠離獨居，活得健康、活得長壽、活得快樂。

魏明谷指出，縣府先前向交通部公路總局爭取補助客運業者購置6輛大客車已完成交車，並投入正式營運，以行經高、快速道路之直捷且快速的公車客運運輸方式，提供便捷安全的公車旅運服務，原本3小時路程，可縮短至100分鐘，省去舟車勞頓之苦，造福廣大縣民朋友。


▲彰化縣政府開闢市區客運「9路」和美往溪頭公車路線，縣長魏明谷主持首航典禮，歡迎縣民朋友廣為搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

彰化縣政府在去年9月試營運市區客運9路及10公車，由彰化火車站及員林轉運站每日上午各發車三班次前往溪頭，廣受縣民歡迎，平均載客率達75%。因應各鄉鎮民眾需求，縣府分析相關票證資料後，增闢和美發車前往溪頭公車。

魏明谷表示，彰化縣政府去年開闢員林、彰化到溪頭的專車路線獲得縣民熱烈迴響，彰化縣議會在地議員也極力關心爭取，現在把服務範圍擴大到和美及鹿港，今天舉行和美專車前往溪頭首航典禮，明天開始，每天都有班車往返彰化市再去溪頭。


▲彰化縣政府開闢市區客運「9路」和美往溪頭公車路線，縣長魏明谷主持首航典禮，歡迎縣民朋友廣為搭乘。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

關鍵字溪頭彰化火車站9路長青國民旅遊卡延緩失能
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