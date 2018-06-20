國泰新機小改變 手機更好放頭枕更好睡

（中央社記者汪淑芬香港20日電）國泰航空昨天接收第一架A350-1000飛機，今天抵達香港，7月1日正式營運將首航台北。A350-1000比A350-900長7公尺，國泰航空在機艙內多了貼心小改變，手機更好放，頭枕更好睡。

A350XWB是空中巴士全新飛機家族，也是空中巴士自豪最安靜的雙走道飛機，先問世的是A350-900，首架在2015年1月由卡達航空營運，首架A350-1000今年2月也是交給卡達航空，第2架昨天交給國泰航空。

A350-1000和A350-900的相似度高達95%，但機身長7公尺，可載更多旅客，國泰航空的A350-1000比A350-900多了54個座位，機艙內的設計也有貼心小改變。