國泰新機小改變 手機更好放頭枕更好睡

（中央社記者汪淑芬香港20日電）國泰航空昨天接收第一架A350-1000飛機，今天抵達香港，7月1日正式營運將首航台北。A350-1000比A350-900長7公尺，國泰航空在機艙內多了貼心小改變，手機更好放，頭枕更好睡。
A350XWB是空中巴士全新飛機家族，也是空中巴士自豪最安靜的雙走道飛機，先問世的是A350-900，首架在2015年1月由卡達航空營運，首架A350-1000今年2月也是交給卡達航空，第2架昨天交給國泰航空。
A350-1000和A350-900的相似度高達95%，但機身長7公尺，可載更多旅客，國泰航空的A350-1000比A350-900多了54個座位，機艙內的設計也有貼心小改變。
A350-1000在座椅前方設計放置手機或平板電腦的凹槽，比A350-900更深，旅客不必擔心手機滑落，同時新增可調整角度的功能，旅客可依個人喜好使用。
目前不少經濟艙的頭枕兩側已可向內彎，但幅度都不大，很多旅客在長途飛行時，為了睡得舒適，仍會自備U型護頸枕，國泰A350-900的經濟艙頭枕可依需求上下調整，A350-1000的頭枕比A350-900更靈活，讓旅客可以多角度調整頭枕支架，能更緊密包覆頭頸部，旅客更好睡。
另A350-1000的商務艙也仿照飯店，新增「請勿打擾」與「喚醒功能」，讓乘客經由娛樂系統，通知空服人員勿打擾，或依個人需求，設定喚醒用餐時間或準備降落的服務。（編輯：吳協昌）1070620