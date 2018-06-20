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受惠美國升息和企業稅改 投資聚焦金融業特別股

鉅亨網2018/06/20 19:45
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聯準會升息與企業稅改，為特別股投資良機。宏利特別股息收益基金海外顧問宏利資產管理 (美國)Joseph Bozoyan 今 (20) 日表示，從經濟環境來看，目前是特別股投資的好時機，因美國聯準會穩步上調美國利率，擴大了銀行利差，創造了較高的利潤率，且隨著美國公司稅率從 31% 下調至 21%，預計金融銀行業將從減稅中受益最多。

Joseph Bozoyan 指出，特別股是兼具股債性質的混和證券，其配息率較債券高，且股利分配及償債順位優先於普通股，但股價波動度又相對較低，在市場行情波動劇烈下，具有投資吸引力。

Joseph Bozoyan 進一步分析，特別股的股利率水準達 6% 以上特別股，往往相對於高收益債券具有更高的信用品質，由大型上市公司發行，特別股領域中有超過一半是投資等級，因此，在評估風險和報酬時，特別股更具吸引力的風險調整回報，並與其他主要資產類別的相關性較低。

Joseph Bozoyan 指出，由於特別股發行企業以美國金融股為主，投資收益空間樂觀，加上目前因地緣政治事件頻傳、國際間貿易摩擦議題延燒影響，全球市場行情震盪幅度擴大，凸顯特別股的風險防禦特性，使得特別股在此時更具投資誘因。

美國持續升息的環境下，為了能追求收益又能兼顧風險控制，宏利投信今 (20) 日宣布，推出宏利特別股息收益基金，日前獲主管機關核准，將於 7 月 2 日展開募集，此基金主要聚焦金融產業特別股投資，投資地區以美國為主，估計股息收入帶來穩定的現金流，且股價波動幅度相對小，提高防禦等級。

宏利特別股息收益基金經理人鄧盛銘指出，宏利特別股息收益基金投資金融業特別股占比逾五成，平均信評為投資等級 BBB-，可望高度受惠於美國升息與企業稅改。
 

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