受惠美國升息和企業稅改 投資聚焦金融業特別股

聯準會升息與企業稅改，為特別股投資良機。宏利特別股息收益基金海外顧問宏利資產管理 (美國)Joseph Bozoyan 今 (20) 日表示，從經濟環境來看，目前是特別股投資的好時機，因美國聯準會穩步上調美國利率，擴大了銀行利差，創造了較高的利潤率，且隨著美國公司稅率從 31% 下調至 21%，預計金融銀行業將從減稅中受益最多。

Joseph Bozoyan 指出，特別股是兼具股債性質的混和證券，其配息率較債券高，且股利分配及償債順位優先於普通股，但股價波動度又相對較低，在市場行情波動劇烈下，具有投資吸引力。