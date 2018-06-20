援助北韓？中國：不違反國際義務保持合作交往

（中央社台北20日電）中國外交部發言人耿爽今天被問及，中國是否願向北韓提供經濟援助時表示，作為北韓友好的鄰國，中國在不違反國際義務的前提下，也與北韓保持著「正常的交往與合作」。
中國外交部今天舉行例行記者會，根據中國外交部官網，出席記者會的媒體仍集中關注北韓最高領導人金正恩於19日至20日出訪北京的消息。耿爽在回答中方是否願向北韓提供經濟協助時，作上述表示。
耿爽並再度重申中方對於朝鮮半島局勢的立場，中方希望北韓與美國能夠落實好新加坡「川金會」的成果，有關各方形成合力，共同推進半島和平進程。
他表示，中方一直主張，在實現朝鮮半島無核化的同時，要重視並解決北韓方面的合理安全關切。當前半島局勢出現緩和的積極態勢，希望有關各方能夠抓住契機，繼續相向而行，在解決北韓合理安全關切、建立半島和平機制方面採取積極舉措。中方願意繼續在此方面發揮積極和建設性的作用。
至於中方是否願意向北韓提供經濟援助，耿爽說，中方始終嚴格、認真執行聯合國安理會通過的各項涉及北韓的決議，履行應盡國際義務；作為友好的鄰國，在不違反國際義務的前提下，也與北韓保持著「正常的交往與合作」。
有南韓媒體報導，金正恩今天早上參觀了農業科學院，有記者在記者會上詢問，這是否意味中國與北韓要在農業技術方面加強合作，以後中方對北韓的糧食援助會不會加大。
對此，耿爽表示，尚未看到有關報導，但中方昨天發布的「習金會」通稿中，中共總書記習近平向金正恩表示，北韓作出將工作重心轉向經濟建設的重大決定，北韓社會主義事業發展進入新的歷史階段。中方支持北韓經濟發展、民生改善，支持北韓走符合本國國情的發展道路。（編輯：陳家倫/邱國強）1070620