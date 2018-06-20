援助北韓？中國：不違反國際義務保持合作交往

（中央社台北20日電）中國外交部發言人耿爽今天被問及，中國是否願向北韓提供經濟援助時表示，作為北韓友好的鄰國，中國在不違反國際義務的前提下，也與北韓保持著「正常的交往與合作」。

中國外交部今天舉行例行記者會，根據中國外交部官網，出席記者會的媒體仍集中關注北韓最高領導人金正恩於19日至20日出訪北京的消息。耿爽在回答中方是否願向北韓提供經濟協助時，作上述表示。

耿爽並再度重申中方對於朝鮮半島局勢的立場，中方希望北韓與美國能夠落實好新加坡「川金會」的成果，有關各方形成合力，共同推進半島和平進程。