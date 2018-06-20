空軍第六聯隊公益講座 器捐大愛溫暖社會

（軍聞社記者徐振威屏東20日電）財團法人器官捐贈移植登錄中心今日到屏東空軍第六混合聯隊舉辦公益講座，鼓勵官兵以正確的人生態度，面對生命當中的每一個挑戰。
'講座首先由捐贈者家屬邱麗華女士以「分享—讓愛更開闊」為主題，講述兒子當初等不到器官移植而過世，過世前主動表示自己的器官捐贈意願，將自己尚可用器官的器官捐出救助他人的真實大愛故事。
接著由前空軍備役少將莊中毅，同時也是肝臟受贈者的他講述生命見證，課程當中敘述當初換肝的經歷，提醒年輕官兵注意身體保健之外，特別強調生命的價值不在時間的長短，而在於人生的旅程中所堆積的感恩、感念，愛人也為人所愛。
最後由高雄長庚紀念醫院的羅云綸協調師向大家講述器官捐贈者及受贈者的故事還有器官捐贈移植的知識，課程當中呈現出等候器官者移植前後判若兩人，讓現場官兵充分感受到生命的震撼及身體健康的重要性。
聯隊長陳少將表示，空軍第六混合聯隊平常即肩負傷患後送、救災、紓困的運輸任務，因此對於器官捐贈移植的概念更容易理解體認，也更具助人的特質與胸懷，藉由公益講座以愛為永恆，深化教育官兵，勸人為善，彼此以愛連結家人、同儕，共同創造更有意義的人生。新聞來源:國防部軍事新聞通訊社